陽明去年大賺近120億元 EPS 4.51元 弭平2年虧損

貨櫃航商陽明 (2609-TW) 今 (25) 日董事會通過 109 年度財務報告，全年稅後純益 119.77 億元，年增近 380%，每股純益(EPS)4.51 元，一口氣弭平過去 2 年虧損，其中，去年第四季稅後純益 101.26 億元，年增 1126.98%，每股純益 3.8 元，創單季獲利新高紀錄。

不過，陽明董事會仍決議不分派股利，並規劃以詢價圈購方式辦理國內現金增資，以改善財務體質。

陽明去年合併營收 1512.77 億元，年增 1.4%，營業毛利 260.84 億元，年增 329.39%，毛利率 17.24%，年增 13.17 個百分點，營業利益 194.6 億元，年增 2017.86%，營益率 12.86%，年增 13.54 個百分點，稅後純益 119.77 億元，每股純益 4.51 元。

陽明去年第四季合併營收 460.3 億元，年增 28.14%，營業毛利 166.61 億元，年增 1366.63%，毛利率 36.2%，年增 33.04 百分點，營業利益 144.59 億元，年增 10577.5%，營益率 31.41%，年增 31.79 個百分點，稅後純益 101.26 億元，年增 1126.98%，每股純益 3.8 元，創單季新高紀錄。

陽明表示，全球貨櫃運輸需求自去年 8 月中旬開始湧現，供應鏈庫存回補需求導致艙位和空櫃供不應求，第四季運價均維持在高檔，因此，全年營運量雖年減 6.63%，但營收逆勢成長，再加上油價處相對低檔，進一步推升獲利表現。

陽明去年新造 6 艘自有 2,800TEU 級全貨櫃輪和 3 艘長租 11,000TEU 級全貨櫃輪，在市場需求暢旺之際陸續交船投入營運，更添業績動能。

截至去年底，除已彌補歷年累積虧損外，陽明為改善財務體質，董事會通過在不超過 300,000 仟股額度內，規劃以詢價圈購方式辦理國內現金增資發行普通股，藉此達成財務穩健發展目標，提升營運競爭力。