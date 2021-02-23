電視整機廠備貨積極 3月大尺寸電視面板維持5-8美元漲幅

受惠宅經濟、各國財政政策刺激，面板報價持續走揚，也推升面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 上半年營運維持高檔，市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 今(23) 日指出，電視整機廠備貨積極，加上 IC 等零組件缺口仍大，預計第 2 季供應將維持緊張，3 月主流大尺寸 LCD 電視面板價格將維持 5-8 美元漲幅。

群智諮詢指出，大尺寸電視面板因供應最為緊張，廠商價格調漲幅度最大，從各尺寸別分析，3 月 32 吋電視面板份均價維持 3-4 美元漲幅，39.5-43 吋、50 吋、55 吋電視面板則有 5 美元漲幅，大尺寸電視面板均價則可望維持 7-8 美元漲幅。

顯示器、筆電面板方面，群智諮詢推算，今年首季全球顯示器面板供需比為 1.5%，呈現供不應求，加上三星顯示 SDC 停止供應、驅動 IC 缺貨問題、產能擠壓下，2 月顯示器面板供應吃緊加劇，筆電面板也在居家需求延續下，估漲幅繼續擴大。

價格方面，群智諮詢估算，顯示器面板主流模組價格漲幅較大，估 2-3 月 21.5、吋、23.8 吋模組價格分別上漲 3、2.5 美元，OpenCell 價格則平均上漲 4 美元，27 吋模組價格則預計上漲 2 美元。

筆電面板則因教育 Chromebook 需求延續下，低端 TN 產品持續供不應求，HD TN 均價上漲 1.8 美元，主流 IPS 產品價格，漲幅則落在 1-1.5 美元左右。

美系外資今也出具報告，看好面板報價持續走揚，估首季面板價格維持 10-15% 漲幅，第 2 季仍有 5-10% 漲幅，也看好第 2 季出貨量將季增 5%，可望推升友達、群創獲利更上一層，維持買進評等，目標價分別上調至 22 元、20 元