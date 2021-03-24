旭富去年Q4轉虧 每股虧4.53元 全年EPS 4.53元

原料藥廠旭富 (4119-TW) 去年第 4 季受到廠區火警影響，單季稅後虧損 2.79 億元，較上季、2019 年同期盈轉虧，每股虧損 3.51 元，為近 10 年來單季首度虧損，不過前三季表現穩健，全年每股純益仍有 4.53 元。

旭富董事會通過去年盈餘分配案，擬配息 2.5 元，包括現金股利 0.5 元、股票股利 2 元，以今日收盤價 94.2 元估算，現金殖利率 0.53%。

旭富去年第 4 季營收 5.25 億元，季減 22.7%、年增 0.96%；毛利率 41.9%，季減 3.54 個百分點、年增 9.05 個百分點；營利率 43.8%，季增 7.74 個百分點、年增 19.98 個百分點；稅後虧損 2.79 億元，較上季、2019 年同期盈轉虧，每股虧損 3.51 元。

旭富去年營收 26.89 億元，年增 14.16%；毛利率 47.39%，年增 7.67 個百分點；營利率 39.1%，年增 9.51 個百分點；稅後純益 3.6 億元，年減 36.95%，每股純益 4.53 元。

旭富發生火警後，產線全部遭受毀損，急需外界產能支應，以維持部份產品業務，除庫存品持續出貨，也與其他藥廠合作，包括與正峰化學簽訂租約，將生產 5 項中間體。

旭富也委託永光化學 (1711-TW) 生產客戶臨床試驗所需的癌症原料藥，初期會先派員過去協助生產，後續則交由永光負責。旭富強調，公司仍保有該癌症原料藥的智慧財產權、製成技術等，但因該藥物尚在臨床試驗階段，非經常銷售品項，雖然對營業收入及淨現金流入有貢獻，但金額不大。