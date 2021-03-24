疫情干擾 寶成去年獲利衰退近6成 每股純益1.64元

台灣製鞋業龍頭寶成 (9904-TW) 今 (24) 日公布去年財報，受疫情干擾，稅後純益 48.4 億元，年減 59.08%，每股純益為 1.64 元。

寶成 2020 年營收為 2500 億元，毛利率 21.9%，年減 3.49 個百分點，稅後純益 48.4 億元，年減 59.08%，每股純益為 1.64 元。

以寶成營運部門別而言，鞋類製造與運動用品零售及品牌代理兩大業務，占去年合併營業收入比重分別為 56.0% 與 43.7%，其他業務比重則為 0.3%。

寶成指出，疫情爆發後，各國相繼推出隔離及管制措施，部分廠區暫時關閉，生產效率降低，供應鏈運作受阻；同時疫情造成全球消費需求下滑，導致出貨延宕與品牌客戶訂單減少及取消，使得鞋類製造業務營收較 2019 年度減少 24.6%。寶成去年運動用品零售及品牌代理業務營收也較 2019 年減 13.8%。

由於去年營收下滑，鞋類製造業務的產能利用率下降，加上運動用品零售及品牌代理業務擴大銷售折扣，寶成去年合併營業毛利率則由 2019 年的 25.4% 降低至 21.9%。不過公司持續改善，去年第四季合併營業毛利率由前三季的 20.9% 提升至 24.6%，呈現明顯改善趨勢。

寶成去年也進行鞋類製造業務產能調整，包括關閉大陸地區湖北廠區的生產設施及暫時調降東南亞廠區的製造產能，相關調整造成去年一次性費用增加。

寶成指出，展望鞋類製造業務方面，將以實現「價值經濟」增長為首要目標，聚焦於生產效率及獲利能力之持續改善，審慎地逐步提升東南亞廠區的製造產能。另將繼續投入資源於數位轉型、先進製程與關鍵技術研發，強化產業競爭優勢。