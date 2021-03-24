皇鼎汐止全新完工廠辦大樓將標售 底價13億元

上市建商皇鼎建設 (5533-TW) 將以標售方式處分在新北汐止保長坑工業區「富鼎科技大樓」整棟全新廠辦，標的地上 11 層、地下 2 層，總樓地板面積 6023.57 坪，是近期最夯的整棟廠辦產品，底價 13 億元，預計於 5 月 25 日開標。

信義房屋 (9940-TW) 旗下信義全球資產公司皇鼎建設委託，標售汐止「富鼎科技大樓」整棟全新廠辦標售，為全新完工大樓，位於汐止熱門的保長坑工業區，基地面積 1528.47 坪，地上 11 層、地下 2 層旗艦級企業總部，總樓地板面積 6023.57 坪 (不含車位面積)，標售底價為 13 億元。

信義全球資產主管指出，此全棟廠辦標售案，拆算建物單價每坪 19 萬元，以目前汐止平均廠辦單價約落在 25-35 萬元之間，對於有設置總部需求的企業具有極高效益。

富鼎科技大樓門牌為新北市汐止區保長路 428 號、430 號，位在汐止保長坑工業區，在新北市大汐止經貿園區計畫加持推動下，是頗具亮點的產業聚落重鎮。

信義全球資產總經理柯宏安表示，由於台北市中心售價租金高，以信義世貿商圈售價每坪動輒 150 萬元以上，且能釋出標的稀少，對於有整棟需求的企業來說取得成本相對較高，近年企業在選址方面有明顯往東移的趨勢，從市中心往內科、南港，已再延伸到汐止，不少大型企業轉進，加上將有捷運汐止東湖線及基隆捷運，快速串連到南港、內湖及台北市中心，讓汐止擺脫早期偏遠蛋白區印象，已成為企業樂意進駐區域。

總經理柯宏安指出，近年大型企業持續湧出整棟廠辦、商辦需求，像是萬海航運 (2615-TW) 買下舊宗段 2 棟廠辦、網銀國際買下舊宗蘋果日報大樓整棟、岱鐠科技買下安康路整棟廠辦等，以往企業在找尋總部時，都以台北市中心為考量，但近期發現，企業購置總部的選址條件，具有增值效益、交通機能便利、產業鏈群聚、大樓具新穎設計與設施，都是企業在購置整棟廠辦的首選。