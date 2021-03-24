〈台股盤前〉月線下彎警訊 又遇美股全黑 提防法人反手結帳

台股昨 (23) 日開高走低，早盤大漲 162 點、尾盤翻黑，終場收跌 11.63 點，收在 16177.59 點，雖然守住月線，但月線出現下彎警訊，加上今晨美股全面收黑，尤其費城半導體指數暴跌超過 2%，要小心法人趁季底反手結帳賣壓。

三大法人昨日合計賣超 80.19 億元，其中，外資賣 53 億元。盤面上蘋概三王由鴻海、台積電逆勢撐盤，維持平盤以上，電動車類股則衝破逆境，乙盛 - KY 應聲上揚 5.41%，廣宇、鴻準也有 2% 漲幅，一眼望去，鴻海集團的鴻家軍股大放異彩。

由於歐洲第三波疫情告急，德國宣布封鎖措施延長一個月，油價暴跌、美元走強、美債殖利率連日下滑，使得道瓊指數收黑逾 300 點，標普 500 指數也跌 0.76%，那斯達克指數、費城半導體指數更為疲弱，分別重挫 1.12%、2.71%。

今日觀盤重點，台股 ADR 集體收黑，其中，台積電 ADR 下跌 2.01% 最為沉重，恐拖累台積電今天表現，整體半導體族群值得留意。

友達搶搭汽車產業復甦與電動車市場爆發商機，車用面板出貨旺，並傳出特斯拉找上友達，要求友達赴美設廠供貨。可關注友達是否能反映此利多。

富邦金公開收購日盛金達 53.84%，公開收購條件已成就，創國內首樁「金金併」的里程碑。富邦金去年 12 月 18 日宣布要收購日盛金時，讓日盛金股價連拉一波，日盛金昨收 12.4 元，今天股價如何反映值得期待。

整體來說，台股昨天開高走低面臨 16350 點短壓無法越過，使得終場翻黑留長上影線，由於融資餘額維持高檔，加上短線當沖客眾多，外資又連賣，致使大盤陷入盤整格局，月線下彎警訊浮現，由於 3 月下旬是集團與內資最後作帳的階段，對於漲幅不大且籌碼未鬆動者可短線參與，但仍要提防法人反手結帳賣壓。