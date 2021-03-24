

◆盤勢分析

1. 週二 (23 日) 在歐洲第三波疫情告急，潛在的加稅計畫以支付龐大紓困案支出，利空消息引起市場恐慌。油價暴跌、美元走強、美債殖利率連日下滑，終場美股四大指數跌幅介於 - 0.76~-2.71%。蘋果 - 0.69%、特斯拉 - 1.17%、美光 - 6.44%、聯電 ADR-1.29%、日月光 ADR-1.67 %。

2. 週一美股四大指數上漲，激勵週二台股以上漲 60.98 點的 16250.2 點開出，在半導體、金融等類股領軍下指數拉高到 16351.38 點後，在半導體走軟、OTC 指數翻黑下加權指數震盪走低翻黑，終場加權指數以下跌 11.63 點的 16,177.59 點作收，跌幅 - 0.07%，成交量 3,486.29 億元。三大法人合計賣超 80.2 億元：外資賣超 53.95 億元、投信買超 4.64 億元、自營商賣超 30.89 億元。

3. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價跌量增，短線持續整理。

（2）、均線：短天期 (5 日、10 日、20 日) 均線糾結，短線持續整理，留意均線未來旋開方向做應對。

（3）、技術指標：日 KD 在 3/19 出現死亡交叉，週二 K、D 開口擴大，未出現黃金交叉前，指數持續整理。

4. 櫃買指數: 開高震盪走低，收在 199.38 點，跌 0.52%，恐將測試 10 日線支撐。

5. 觀盤重點：週二台股回補完 3/19 在 16186~16264 點的空方缺口後，在追價意願不高下指數震盪壓回，短線恐維持月線上下震盪的整理格局。

6. 中華車 (2204) 昨 (23) 日董事會通過 109 年度合併財務報告，全年稅後純益 32.77 億元，年增達 232.92%，EPS 達 6.01 元，在減資調體質有成後創歷史次高，每股淨值 77.29 元；擬配發現金股利 7 元，配息率達 116.47%，以 23 日收盤價 53.9 元計算，殖利率高達近 13%。

7. 鋼筋鋼構大廠東鋼 (2006) 昨 (23) 日公告，擬現金減資 35.96 億元，減資比率 33%，股東每股可拿回 3.3 元現金，加上每股擬配息 1.5 元，股東每股將領回 4.8 元，若以 23 日收盤價 41.5 元計算，殖利率 11.6%。

8. 筆電鍵盤大廠精元（2387）昨（23）日召開董事會通過去年財報，受惠去年宅經濟發威，加上美系大客戶蘋果新機齊發，全年稅後純益 12.24 億元，較前一年度僅 774 萬元，年增逾百倍， EPS6.39 元，營收及獲利均改寫新猷。擬配發現金股利 2 元，以 23 日收盤價 70.6 元計算，殖利率 2.83%。

9. 台康生技（6589）昨（23）日宣布，乳癌生物相似藥 EG12014 人體臨床三期試驗數據，包括有效性、安全性都達到標準，最快今年第 3 季向美國食品藥物管理局（FDA）申請上市，台灣及歐盟等市場也會陸續啟動上市申請。

