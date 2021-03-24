〈台股盤前要聞〉富邦日盛首例金金併、製造業生產最旺2月 今日必看財經新聞

台股盤前關注財經重點，富邦金公開收購日盛金股權達 53.84%，成為國內史上首樁「金金併」；2 月製造業生產指數寫下連十三紅紀錄，且為歷年同月最佳；聚陽董座周理平樂觀看待今年展望，可望開啟未來 3-5 年的高成長循環。以下是今 (24) 日必看重要財經新聞。

2 月製造業生產指數連十三紅 創歷年同月新高

經濟部昨 (23) 日公布 2 月工業生產指數，雖然有農曆春節、工作天數減少因素影響，但在全球景氣穩定復甦，加上去年比較基期偏低，2 月工業生產指數達 106.83，月減 14.98%、年增 2.96%，其中，製造業生產指數達 108.76，月減 14.98%、年增 3.79%，連十三紅，均創歷年同月新高。閱讀全文...

聚陽董座：今年展望歷年最樂觀 開啟未來 3-5 年高成長循環

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平昨 (23) 日表示，今年展望是歷年來最樂觀的一年，客戶訂單強，第三季旺季產能爆滿，擴產 2-3 成都還不夠，今年是開啟未來 3-5 年高成長的轉折年。閱讀全文...

金金併首例里程碑 富邦金戀上日盛金 13 年修成正果 收購 53.84%

富邦金 (2881-TW) 在 2008 年 10 月就傳過與日盛金的「緋聞」，歷經 13 年，昨 (23) 日宣布，公開收購日盛金 (5820-TW) 達 53.84%，公開收購條件已成就，創國內首樁「金金併」的里程碑。閱讀全文...

緯創去年 EPS 3.1 元創近八年高 擬配 2.2 元現金股利

代工大廠緯創 (3231-TW) 昨 (23) 日召開法說會，並公布去年財報，去年稅後純益達 86.82 億元，年增 27.7%，每股純益 3.1 元，創近八年新高，今日也通過去年盈餘分配，每股擬配 2.2 元現金股利，以今日收盤價 34.75 元計算，現金殖利率達 6.33%。閱讀全文...

崇越電被客戶追著跑 矽利光缺貨到 6 月底

崇越電 (3388-TW) 昨 (23) 日召開法說會，執行長張勝和表示，由於各產業復甦力道強勁，訂單來得急又快，庫存都被客戶拉走，矽利光供不應求情形至少到 6 月底，加上運輸缺櫃、漲價效應，今年營收、獲利將優於去年。閱讀全文...

台康生生物相似藥三期臨床順利解盲 將申請歐美藥證

台康生 (6589-TW) 昨 (23) 日宣布，旗下生物相似藥 EG12014 人體三期臨床主要試驗指標數據分析結果，達到生物相等性標準，預計第 2 季完成試驗細部分析報告後，向美國 FDA 與歐盟 EMA 申請藥證。閱讀全文...

自住需求熱 前 2 月五大銀行新承做房貸年增逾 110 億元

台灣央行昨 (23) 日公布 2 月五大銀行 (台銀、合庫銀、土銀、華銀和一銀) 新承做放款統計，由於春節連假影響，以及部分銀行以低利搶承做房貸業務，使五大銀行購屋貸款續減 203.53 億元至 377.18 億元，創 2019 年 3 月以來單月低點，不過，若排除季節性因素以前二月數據來看，五大銀行新承做購屋貸款共 957.89 億元，仍較去年同期大增 111.76 億元，年增 13.21%，央行說明，此反映「自住需求還是有」。閱讀全文...

面板雙虎樂觀今年景氣需求 短期缺料、缺水成最大課題

面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 經營層昨 (23) 日出席智慧城市展，持續看旺今年面板景氣展望，認為供給吃緊狀況將延續，訂單能見度至少看到第 2 季，最遠則可看到年底，短期缺料、缺水是最大考驗，不過雙虎都持續超前部署，將缺料、缺水影響降至最低。閱讀全文...

iPhone 13 將搭 120Hz ProMotion 螢幕？傳三星正為蘋果生產 LTPO 面板

南韓媒體 The Elec 周二 (23 日) 報導，隨著蘋果正致力於在 iPhone 13 旗艦機導入市場期待已久的 120Hz ProMotion 的螢幕，三星正準備為蘋果 (AAPL-US) 生產低溫多晶氧化物 (LTPO) 面板。閱讀全文...

2 月北美半導體設備出貨 31.4 億美元 連兩月刷新紀錄

SEMI(國際半導體產業協會) 昨 (23) 日公布 2 月北美半導體設備製造商出貨金額 31.4 億美元，月增 3.2%，年增 32%，除了再度站穩 30 億美元大關外，也是連兩個月改寫歷史新高。閱讀全文...

傳與日產官界合作開發新技術 台積電：日本項目按計畫進行

日本媒體報導，日本佳能等 3 家公司將與日本產業技術總合研究所 (AIST) 合作，開發新一代半導體技術，並有意與台積電 (2330-TW) 建立合作，對此，台積電昨 (23) 日回應，目前日本項目正按計畫進行中。閱讀全文...

因應擴廠 廣達再砸 4.2 億元取得泰國土地

代工大廠廣達 (2382-TW) 昨 (23) 日代泰國子公司公告，將斥資泰銖 4.2 億 (約新台幣 4.2 億元)，取得泰國春武里府地區約 12.75 萬平方公尺土地，作為未來擴廠預備用地。閱讀全文...

新車掛牌數創 15 年新高 牌照稅開徵車輛、稅額同步成長

使用車輛牌照稅即將於 4 月 1 日開徵，在新車掛牌數衝高帶動下，今年開徵車輛數與稅額分別為 765 萬 1333 輛、稅額 640 億元 5990 萬元，較去年增加 2.1%、1.16%。閱讀全文...

國內首發一站式基金平台 APP 鉅亨買基金 3000 檔隨你買

國內第一個以買基金為設計主題的 APP 正式上市！國內最大民營基金平台「鉅亨買基金」推出一站式管理的 APP，鉅亨買基金總經理張榮仁表示，財富管理有流向平台化的趨勢，拉抬鉅亨買基金月均銷量年成長高達 160%，預計今 (2021) 年上半年上架基金檔數即可突破 3000 檔大關。閱讀全文...