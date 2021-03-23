〈富邦金併日盛成局〉金管會將依法辦理 審核四大標準

富邦金 (2881-TW) 今 (23) 日宣布，公開收購日盛金 (5820-TW) 達 53.84%，創下金金併首例，但是金管會表示，此案仍須依公司法、證券交易法、企業併購法、金融機構合併法等規定程序辦理，且將審核四大標準，並不是公開收購成就就確定可併購。

銀行局局長莊琇媛表示，這次富邦金成功收購日盛金逾 53.8%，代表日盛金新生銀行或建群投資兩大股東之一，有參加應賣給富邦金。在今天公開收購成就之後，接下來富邦金與日盛金雙方都需召開股東會，通過合併案後，富邦金須再向金管會送件申請。

莊琇媛進一步指出，收到申請案之後，金管會將依金融機構合併法第六條，審酌四大標準，包括：一、對擴大金融機構經濟規模、提升經營效率及提高國際競爭力的影響；二、對金融市場競爭因素的影響；三、存續機構或新設機構的財務狀況、管理能力及經營的健全性；四、對增進公共利益的影響，包括促進金融安定、提升金融服務品質、提供便利性及處理問題金融機構。

除了金融機構合併法，莊琇媛表示，此案仍須依公司法、證券交易法、企業併購法、金融機構合併法等規定程序辦理；依過去併購經驗，包括英商渣打銀行公開收購新竹商銀、開發金公開收購凱基證券等，從收購成功到合併約 7-8 個月。但此案，金管會將就個別計畫內容依規定予以審核。