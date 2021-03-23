〈富邦金併日盛成局〉因應併購價金需求 富邦金擬增資500億元

富邦金 (2881-TW) 公開收購日盛金 (5820-TW) 已達 53.84%，收購條件已成就，創國內首樁「金金併」里程碑，富邦金已收購超過 50% 股權，最終目標為取得 100% 股權，為支應合併案所需的價金 490.4 億元，富邦金將發行普通股與特別股合計募集約新台幣 500 億元。

富邦金以每股新台幣 13 元公開收購日盛金控在外流通的過半數股權，日盛金在今年 1 月初曾表態認為收購價太低，不過，挾著收購價溢價率為 24.8%，還是讓多達 53.84% 的日盛金股東選擇了參與實現投資獲利的機會。

富邦金表示，整併日盛金之後，富邦金控的證券、銀行業務的經濟規模與市場地位，都將有顯著提升。在證券業務方面，日盛證券為歷史悠久的券商，客戶基礎穩固，整併後將可提升各項業務市場地位，並深化財富管理業務的經營，進而提升對雙邊客戶服務的深度及廣度。

在銀行業務方面，台北富邦銀行、日盛銀行整併後，分行數將成為民營銀行之冠，且有助於均衡區域發展，可進一步提供客戶一步到位的金融服務，並強化中小企業客群業務。

針對各界關心的員工權益，富邦金控重申，員工是公司最重要的資產，將保障員工工作權益，提供更寬廣多元的發揮舞台，期盼日盛員工共同參與富邦金控未來成長。後續公司將依勞動基準法等相關法令規定，妥善照顧員工權益，並將建立多元員工溝通管道，加速企業文化融合，提供員工安定的工作環境。

富邦金強調，該公司歷來曾有多次成功且平順的整併經驗，目前公司內許多高階主管、員工都是於不同整合階段加入的成員，富邦也期盼日盛員工加入富邦大家庭，共同參與公司未來成長。

至於併購最重要的資金來源部分，富邦金表示，為支應本案及後續合併案的價金 490.4 億元，富邦金控將發行普通股與特別股合計募集約新台幣 500 億元，但是相關增資計畫尚待董事會通過，並取得主管機關核准，預計於下半年取得增資款項。

富邦金表示，此併購案是「響應政府政策，前瞻企業未來發展」，未來將致力盡速完成整併，發揮營運綜效，並保障員工權益，以期創造富邦金控及日盛金控股東、員工、客戶多贏，成就首例金金併的成功典範。