盤前財經大事搶先讀2021年03月24日

今日操盤前瞻

美國 2 月耐久財訂單

法說會：中信金、中磊、朋億等

重磅！英特爾斥資 200 億美元 亞利桑那州建 2 家新晶圓廠

英特爾週二 (23 日) 盤後宣布，將斥資 200 億美元在亞利桑那州 Ocotillo 園區建立兩家新的晶圓廠，預計 2024 年投產，新廠將有能力生產 7 奈米以上製程的晶片。閱讀全文...

一文掌握 Fed 主席鮑爾、財長葉倫首度國會聽證重點

週二 (23 日) 聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 首度偕同美國財長葉倫 (Janet Yellen) 聯袂出席兩場國會聽證會，討論國會去年通過、規模 2 兆美元的「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)。閱讀全文...

2 月製造業生產指數連十三紅 創歷年同月新高

經濟部昨 (23) 日公布 2 月工業生產指數，雖然有農曆春節、工作天數減少因素影響，但在全球景氣穩定復甦，加上去年比較基期偏低，2 月工業生產指數達 106.83，月減 14.98%、年增 2.96%，其中，製造業生產指數達 108.76，月減 14.98%、年增 3.79%，連十三紅，均創歷年同月新高。閱讀全文...

聚陽董座：今年展望歷年最樂觀 開啟未來 3-5 年高成長循環

成衣代工大廠聚陽 (1477-TW) 董事長周理平昨 (23) 日表示，今年展望是歷年來最樂觀的一年，客戶訂單強，第三季旺季產能爆滿，擴產 2-3 成都還不夠，今年是開啟未來 3-5 年高成長的轉折年。閱讀全文...

金金併首例里程碑 富邦金戀上日盛金 13 年修成正果 收購 53.84%

富邦金 (2881-TW) 在 2008 年 10 月就傳過與日盛金的「緋聞」，歷經 13 年，昨 (23) 日宣布，公開收購日盛金 (5820-TW) 達 53.84%，公開收購條件已成就，創國內首樁「金金併」的里程碑。閱讀全文...

緯創去年 EPS 3.1 元創近八年高 擬配 2.2 元現金股利

代工大廠緯創 (3231-TW) 昨 (23) 日召開法說會，並公布去年財報，去年稅後純益達 86.82 億元，年增 27.7%，每股純益 3.1 元，創近八年新高，今日也通過去年盈餘分配，每股擬配 2.2 元現金股利，以今日收盤價 34.75 元計算，現金殖利率達 6.33%。閱讀全文...

崇越電被客戶追著跑 矽利光缺貨到 6 月底

崇越電 (3388-TW) 昨 (23) 日召開法說會，執行長張勝和表示，由於各產業復甦力道強勁，訂單來得急又快，庫存都被客戶拉走，矽利光供不應求情形至少到 6 月底，加上運輸缺櫃、漲價效應，今年營收、獲利將優於去年。閱讀全文...