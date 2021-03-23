神基分割二事業群 轉型控股公司

神基 (3005-TW) 今 (23) 日公告，為進行專業分工及提升股東權益，擬將強固型事業群，以及機電與能源事業群，以分割方式分別移轉相關資產、負債及營業予二家百分之百持有之子公司，未來神基將轉型為投資控股公司並更名為「神基投控」，基準日暫定 10 月 1 日。

依照神基規劃，原強固型事業群相關營業將分割移轉予百分之百持有之「神基數位」，神基將按強固型事業群之營業價值 5 億元，以每股 15 元換取神基數位公司新發行之普通股 1 股，共換取普通股 3333.4 萬股。

分割後，神基數位將為神基投控旗下百分之百被控股公司，專注於 Getac 品牌事業的經營，提升強固型解決方案以及警用影像解決方案的市場滲透率，同時藉由策略合作提供更多結合軟硬體整合方案，擴大產品服務範疇與營收規模。

另外，機電與能源事業群相關營業則分割移轉予百分之百持有之「漢通科技」，神基將機電與能源事業群之營業價值 7899.1 萬元，以每股 11 元換取漢通科技新發行之普通股 1 股，共換取普通股 718.1 萬股。

分割後，漢通科技將為神基投控旗下百分之百被控股公司，專責原神基科技之電源產品、光電產品、產品造型服務、自動化設備解決方案，同時整合集團內的產品與技術，提供電子與機構的設計服務，朝向高附加價值產品線的方向發展。

除了上述兩家公司外，神基還有另外持有綜合機構事業群「漢達精密」，以及汽車機構事業群「吉達克精密」，加上豐達科 (3004-TW)，神基投控旗下將有 5 家被控股公司。

神基強調，本次業務分割及轉型為投資控股公司屬組織調整，對股東權益並無受影響，未來神基投控股票代號仍為 3005，也將維持繼續上市資格，有關業務分割及轉型為投資控股公司案，預計 5 月 31 日召開股東會中討論決議。