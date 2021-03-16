看好5G前景 中華電總座上任以來首度增持自家股票

中華電 (2412-TW) 積極布局 5G 跨領域業者合作，看好公司營運發展，總經理郭水義 2 月增加自家持股，共 35 張，是 2019 年接任總座以來首度增加持股。

郭水義是財務背景出身，2019 年 5 月接下中華電總經理一職，據公開資訊觀測站資料顯示，郭水義上任後並未持有中華電股票，今年 2 月首度買進 35 張，市場推測，近期中華電在 5G 創新應用動作頻頻，看好 5G 發展前景。

中華電今年以 5G 與轉型做為雙軌策略主軸，除加速 5G 建設，也擴大與跨領域業者發展 5G 智慧應用，郭水義上任共有三大目標，分別為穩定公司經營、達成財測目標，以及推動公司策略轉型，他多次公開喊話，5G 有無限可能，透過廣結盟的策略性投資，才能抓住 5G 應用商機。

郭水義認為，創新應用服務預計 2-3 年能挹注公司營收，且 5G 應用涵蓋食衣住行育樂，其中，育與樂發展最快、可以先發酵，另外也看好智慧醫療、智慧交通及智慧健康等領域的創新應用服務。

郭水義畢業於政治大學銀行學系與會計研究所，曾任職勤業會計師事務所及勤業管理顧問公司；郭水義已在中華電信任職近 20 年，擔任過董事長特別助理、經營規劃處與投資事業處協理、會計處副總經理、子公司光世代建設開發股份有限公司總經理、投資事業處副總經理、投資執行副總經理及執行副總經理暨財務長等。