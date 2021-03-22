股匯不同調 台幣連6貶收28.492元 創今年新低

股匯市表現不同調，台股今 (22) 日回神上漲逾百點，匯市持續走弱，由於外資持續匯出，新台幣兌美元匯價連 6 貶，終場收 28.492 元，貶值 2.9 分，創今年以來新低，台北與元太外匯市場總成交值達 21.77 億美元。

在官股、自營商買盤相挺下，台股擺脫頹勢、成功翻紅，終場漲逾百點，收復萬六及月線關卡，不過，外資續賣超逾 50 億元，自營商則買超 26 億元。

隨著美債殖利率攀升，外資近來積極匯出，投信、壽險業者也有搶先布局美債的意味，美元買盤逐漸湧出，新台幣兌美元已連續 6 個交易日走貶，今日最低貶至 28.5 元整數關卡。

不過，尾盤有部分出口商進場拋匯，帶動新台幣貶幅收斂，終場以 28.492 元兌 1 美元作收，貶 2.9 分，創今年以來新低價，台北外匯市場成交金額 14.45 億美元，元太外匯市場成交金額 7.32 億美元。

台灣央行上周決議維持重貼現率在 1.125% 歷史新低不變，並將今年 GDP 成長預估值上修至 4.53%，顯示央行對於整體經濟成長表現持續看好。

亞幣表現升貶互見，其中，韓元、日圓升值 0.17%、0.14%；泰銖貶值 0.26%，新台幣貶 0.1%，人民幣、港幣同步微幅貶值。歐元升 0.12%、英鎊則貶 0.13%。

