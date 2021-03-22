準備好了 中國宣布核准RCEP協定

週一 (22 日) 中國商務部表示，中國已經完成區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP) 核准，成為率先批准協定的國家之一。另一方面，商務部國際司負責人也表示，泰國也已經批准協定。目前協定中涉及中國的 701 條約束性義務，已有 613 條完成實施準備，佔全部比重 87%。

中國商務部部長王文濤在兩會期間曾表示，中國已正式核定 RCEP，一些成員國家也在加速推動中，希望最後能達成六個東盟成員國和三個非東盟成員國核准生效的門檻。

RCEP 所有成員國均表示，將在今年年底前批准協定，推動協定於明年 1 月 1 日正式生效。這些國家中有些只需要政府批准就能生效，有些則需要透過國會才能生效。今年各成員國還會密集召開會議，通報各自審核協定的進展。

(圖片: AFP)

RCEP 是各項指標領先全球的超級大自貿區。15 個成員國總人口達 22.7 億，GDP 達 26 兆美元，出口總額達 5.2 兆美元，均佔全球總量約三成。

一旦 RCEP 協定生效後，該區域內 90% 以上的貨物貿易將最終實現零關稅，主要產品是生效立刻降稅到零或是 10 年內降稅到零。

此外，RCEP 納入貿易救濟、競爭、政府採購等方面的具體規定，確保成員國之間開展公平貿易，反對市場壟斷，保護消費者權益，並開展政府採購領域的合作。

