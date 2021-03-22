砸錢進入中國市場 美國投資人仍抱高度興趣

美中的緊張加劇，但不影響美國投資人想經由中國市場獲利，而中國的債券市場就是他們非常感興趣的領域。

儘管美國債券市場殖利率近期攀高，10 年期美債殖利率升至 1.7%，相較之下，中國 10 年期國債殖利率超過 3.2%，代表著更高的投資回報。

據《CNBC》報導，瑞銀 (UBS) 亞洲經濟主管、首席中國經濟學家 Tao Wang，近日在與國際金融研究所舉行的網路研討會上表示，美國投資人仍然對投資中國市場非常感興趣，尤其是從債券市場的角度，利率出現了結構性上升。

她指出，其他國家仍在使用促進增長的措施，導致許多債券的殖利率為負，中國則提供了高而穩定的利率。

美國投資人持有的具體數據不得而知，但據路透數據，截至 2 月底，中國以外的投資人持有的人民幣債券，約占現有發行的人民幣債券的 3.5%。上個月外國持有的中國政府債券，所占比率更達到 10.6% 左右。

根據 Wind Information 數據，在短短兩年內，外國持有的中國政府債券幾乎翻倍，達到約 2 兆元人民幣 (3077 億美元)。

隨著中國債券被納入全球投資人追蹤的主要投資指數，投資人對中國債券的興趣增加。

摩根大通資產管理公司亞洲固定收益投資組合經理 Jason Pang 表示，過去幾個月，公司旗下的中國債券機會基金 (China Bond Opportunities Fund) 的購買量有所增加。

他說：「沒有任何明確的理由，說明我們應該離開這個特定市場，中國債券遭大幅拋售的可能性，遠低於其他市場。」