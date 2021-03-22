錩新今年營運走揚 前2月獲利年增2.54倍 EPS 0.53元

沖壓件廠錩新 (2415-TW) 受惠車用客戶拉貨回升，營運漸走出谷底，獲利也向上，今 (22) 日公布 2021 年 2 月自結，單月稅後純益 1800 萬元，年增 2.75 倍，每股純益 0.15 元，前 2 月稅後純益 5300 萬元，年增 2.54 倍，每股純益 0.53 元，已達去年全年獲利的 8 成。

錩新 1 月營收 2.38 億元改寫次高，單月稅後純益 3500 萬元，年增 2.44 倍，每股純益 0.38 元。錩新 2 月營收 1.63 億元，也為歷史同期新高，累計前 2 月營收為 4 億元，年增 24.8%，稅後純益 5300 萬元，年增 2.54 倍，每股純益 0.53 元。

2021 年以來，錩新明顯感受客戶拉貨增強，估 3 月因工作天數增加，營收將較 2 月明顯上揚，首季營收也將超越 2020 年首季的 5.2 億元。

錩新 2020 年營收 17.29 億元，毛利率 24.56%，年增 0.65 個百分點，稅後純益 5267 萬元，年增 5.44%，每股純益 0.66 元，去年盈餘擬配發每股 0.5 元現金股利，股利配發維持上年水準。

錩新是音響揚聲器精密導磁零組件供應用商，生產集中在越南，營收有 80% 屬於汽車音響揚聲器精密導磁零組件，在生產經濟規模效益下，前 2 月獲利也明顯提升。

錩新的揚聲器導磁零組件主要客戶為 JBL、哈門卡登等汽車高級揚聲器，多數為高級車的標準配備。錩新將在 6 月 28 日召開股東常會。