鴻海威州廠傳開始生產5G網路設備 思科是客戶之一

日經亞洲 (Nikkei Asia) 引述消息人士報導，鴻海集團 (2317-TW) 的威州廠已經開始為一些客戶生產 5G 網路設備和伺服器，客戶包含思科(CSCO-US)。

日經指出，生產 5G 網路設備和伺服器，對鴻海來是微小但具象徵性的一步。鴻海威州廠在川普時代動工興建，原本規劃生產 10.5 代 LCD 面板，但計畫幾經調整，鴻海後來曾透露考慮在美國製造多種產品，包含伺服器、軟體、人工智慧 (AI) 相關產品等。目前鴻海仍與州政府協商生產計劃的細節。

鴻海集團副總裁呂芳銘周四證實，威州廠已經試產一段時間，正在生產網路相關產品，並計劃導入鴻海的 5G 智慧工廠解決方案。

呂芳銘並未透露為哪些客戶生產，不過消息人士向日經透露，威州廠主要產品包括伺服器和 5G 設備，思科為客戶之一。

川普執政時，美國政府多次對中國生產的網路產品提出疑慮，促使惠普 (HPQ-US)、戴爾(DELL-US)、思科、Google(GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US) 和美超微電腦 (Super Micro)(SMCI-US) 等眾多美國企業對供應商提出要求，把部分產線移出中國。至今鴻海、廣達 (2382-TW) 和英業達 (2356-TW) 已把部分產能從中國移回台灣，或轉移到其他地方。

鴻海董事長劉揚偉周二也透露，考慮在威州廠或墨西哥生產電動車。威州廠地點鄰近美國汽車製造重鎮密西根州。