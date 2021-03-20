Wedbush喊買﹔星巴克可望守住中美市場動能 上漲空間17%

星巴克 (SBUX-US) 週五獲得 Wedbush 升級，分析師認為星巴克將可走出新冠疫情陰霾，並在中國和美國市場占據更主導的地位，激勵股價早盤走高，但最終跟隨大盤吐回漲幅，收跌 1.19%。

Wedbush 分析師 Nick Setyan 將星巴克股票評級自「中立」調升至「優於大盤」，目標價自 108 美元調升至 124 美元，隱含漲幅 17%。他主張星巴克的銷售將較預期加速恢復，管理層的前景可望更加樂觀。

星巴克現行股價與開年相差無幾，但過去 12 個月以來上漲約 73%，隨著經濟重啟，其他分析師也開始看漲星巴克。

Setyan 最近研究報告表明，星巴克的同店銷售額可能會超出市場預期，且未來幾個月的同比基礎也比較輕鬆，因為去年初星巴克因應疫情而停業，所以會計年度第二季與去年同期相比的銷售表現將有上升空間。

星巴克第二財季將於本月底結束，該公司估計成長 5% 至 10%，Setyan 對其成長估計自先前的 9% 提高至 10%。

星巴克先前估計全年 EPS 介於 2.70 美元至 2.90 美元，但稱第二財季會看到更多前景而可能改變估計。Setyan 認為，星巴克持續控制成本，且趨勢不斷好轉，正面預告該公司管理層可能上修全年預期。

Setyan 將星巴克 2021 全財年 EPS 預期自 2.87 美元上修至 2.90 美元，而 2022 全財年 EPS 則自 3.43 美元調高至 3.48 美元，再下一年自 3.83 美元調升至 3.92 美元。

最終，他認為星巴克今年的動能可以在美國和中國這兩個關鍵市場持續下去。在擺脫疫情後，星巴克將擁有更多顧客消費習慣的數據、更有效率的得來速地點，以及更平衡的城鄉據點，且星巴克也持續在餐點選項上創新。與此同時，中國星巴克「已將其打造為更明確的市場領導品牌」，具有許多相同的催化劑。

總結來說，這些理由讓星巴克在 2021 財年與其後，穩穩走在偏中個位數的年化同店銷售成長軌道上。