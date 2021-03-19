〈新股IPO〉百融雲創今招股 最高集資39.38億港元

港股百融雲創 (6608-HK) 今 (19 日) 起招股，全球發售接近 1.24 億股 B 類股份，占擴大後股本 25%，當中 90% 為國際配售，10% 於香港公開發售，另設 15% 超額配股權。

百融雲創每股發售價介於 26.5 至 31.8 港元，最高集資 39.38 億港元，每手 500 股，入場費為 16060.22 港元。

百融雲創預計下周三截止招股，3 月 31 日掛牌，聯席保薦人為摩根士丹利、中金及民銀資本。

百融雲創以同股不同權架構，在香港上市，引入 Cederberg Capital 、中國國有企業結構調整基金 (China Structural Reform Fund) 及 Franchise Fund LP 為基石投資者，共認購 2.2 億美元股份。

百融雲創於 2014 年成立，為獨立 AI 技術平台，公司收入主要分為分數據分析、精準營銷及保險分銷服務三大板塊。

根據招股書內容，本次集資所得 45% 將用於業務擴充；30% 將用於提升研發能力；15% 將用於有選擇地進行戰略投資和收購；10% 用於一般企業用途。

據諮詢公司數據，若以 2019 年收入計算，百融雲創為中國最大的獨立金融大數據分析解決方案供應商。