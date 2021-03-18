台灣人壽連兩年增資君龍人壽 展現深耕大陸保險市場決心

中信金 (2891-TW) 旗下子公司台灣人壽今（18）日召開董事會，通過將按持股比例參與大陸君龍人壽現金增資案，將一次性投入人民幣 3.5 億元，連續兩年增資君龍人壽，展現深耕大陸保險市場決心。

君龍人壽是台灣人壽與大陸廈門建發集團合資的保險公司，君龍人壽在 2016 年加入中信金控後，台灣人壽與建發集團攜手強化君龍人壽財務體質，已於 2016 年及 2020 年進行兩次增資君龍人壽，並對於君龍人壽的營運，挹注台灣人壽與建發集團雙方的優勢，致力於提升經營績效。

台灣人壽表示，大陸 GDP 不斷攀升，但人身保險業滲透度只有 3.3%，仍較亞洲平均水準為低，顯示保險業未來成長幅度可期；且君龍人壽去 (2020) 年繳出亮眼的成績單，獲利人民幣 1200 萬元，其保費收入及業務員部隊人數皆翻倍成長，有鑒於此，台灣人壽與建發集團皆對於君龍人壽未來發展深具信心，因此，今年決議再行增資。

君龍人壽本次將現金增資人民幣 7 億元，由台灣人壽與建發集團各別一次性投入人民幣 3.5 億元，以厚實君龍人壽資本，擴大業務發展。

不過台灣人壽表示，本增資案將呈報金管會保險局與經濟部投審會審議，待核可後送大陸銀行保險監督管理委員會審議通過，才會進行後續增資計畫。

台灣人壽以實際行動表示對君龍人壽的重視，及看好大陸保險業的發展前景，將在台深耕 70 餘年的壽險管理經驗傳承至大陸市場，展望未來，君龍人壽將聚焦於價值型業務的成長，並打造保險商品結合醫療健康管理平臺的競爭優勢，期許成為福建地區首屈一指的保險公司。