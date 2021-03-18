郭明錤：搭載Mini LED的iPad Pro估4月下旬量產

天豐國際分析師郭明錤發布報告表示，OLED 螢幕技術會在 2022 年導入中低階機種 iPad Air，高階機種 iPad Pro 則將持續採用 Mini LED，預計 4 月下旬量產。

郭明錤周四 (18 日) 表示，蘋果當前產量和商品質量均符合該公司的高標準要求，預計組裝商將自 4 月中旬至下旬開始量產 Mini LED iPad。

郭明錤曾在去年 9 月表示，iPad Pro 將是蘋果首款搭載 Mini LED 技術的產品，預計今年上半年問世。

郭明錤發布報告之際，彭博社稍早報導，蘋果將在 4 月的春季發布會上推出搭 Mini LED 螢幕的全新 iPad Pro，具 11 吋和 12.9 吋螢幕兩種選擇，但僅 12.9 吋才有搭載 Mini LED 螢幕。

展望未來，郭明錤認為 OLED 螢幕技術可望在 2022 年整合至 iPad 系列產品，預計中低階的 iPad Air 將優先採用，高階的 iPad Pro 則仍持續搭載 Mini LED。

郭明錤還稱，蘋果已投入大量資源於 Mini LED，期望將該技術化作區隔生產力設備陣容的基礎，預計今年將推出至少兩款搭載 Mini LED 的 MacBook Pro 產品，並在 2022 年將該技術導入 MacBook Air。

隨著技術不斷發展，蘋果在未來兩年內採用 Mini LED 的趨勢將愈加明顯。郭明錤預計 2021 年 Mini LED 螢幕出貨量有望達 1000 萬部，2022 年出貨量可望介於 2000 萬至 3000 萬部之間。