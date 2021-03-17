〈台帛旅遊泡泡啟動〉4/1首發團 每周限2班220人 返台免居家檢疫

疫情指揮中心今 (17) 日宣布，即日起正式啟動台帛旅遊泡泡，初期規劃為每周 2 航班、上限 220 人，於每周四、周日出團，首發團 4 月 1 日成行。旅客出發前須在機場進行 PCR 檢測，返台後可免除居家檢疫，但遊程必須遵守五大防疫原則，包括團進團出、定點接駁等。

指揮中心指出，目前台灣與帛琉都是疫情相對低的國家，希望利用「綠色通道」在保障安全的情況下，重啟兩國觀光，即日起正式啟動「台灣 - 帛琉安全旅行圈推動施行計畫」。交通部觀光局配合推動計畫，即日起恢復旅行業組團赴帛琉旅遊，以及接待帛琉來台觀光團體入境。

交通部次長祁文中說明，初步規劃，台帛旅遊泡泡每周四及周日出團，由華航波音 737-800 型飛機執飛，座位數為 158 位，但每班上限 110 人，其他座位由帛琉官方或帛琉駐華人員使用，首發團預計 4 月 1 日成行，限額將視疫情狀況滾動式檢討。

指揮中心表示，旅遊行程應依經核定行程進行安排，旅遊全程日數以 8 日為限 (包含抵達日及離境當日)，並配合出入境 COVID-19 檢測，自台灣組團的旅客到達桃園機場時，須先進行 PCR 檢測，檢驗結果為陰性者始得出發；自帛琉入境團，需檢附出發前 3 日內採檢的 PCR 檢驗陰性報告。

參加旅遊泡泡的旅客必須 6 個月內無出入國史、近 2 個月無居家隔離 / 檢疫及自主健康管理情形、3 個月內未確診。旅客自帛琉返台前無須進行 PCR 檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後 5 天內實施加強自主健康管理，第 5 天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至第 14 天。

此外，指揮中心強調，台帛旅遊泡泡必須遵守防疫五大原則，一、團進團出，不可安排個人行程；二、規劃行程以避開人潮或劃定區域與當地住民區隔為原則；三、採全程定點接駁；四、僅限入住取得帛琉當地衛生單位認可具「安全防疫相關認證」旅館；五、餐廳用餐需有專屬用餐區及適當分流。