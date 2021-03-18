〈台股盤後〉鴻海接棒撐盤 漲72點收復五日線

美國聯準會 (Fed) 宣布 2023 年前維持基準利率不變，帶動美股四大指數收紅，激勵台股今 (18) 日早盤即強彈逾百點，雖然盤中賣壓出籠漲幅收斂，但在鴻海領軍下，買盤進駐鴻家軍，成撐盤要角，終場上漲 72.02 點或 0.44%，收在 16287.84 點，收復五日線，成交量 3256.05 億元。

觀察權值股表現，台積電早盤以平盤開出，終場仍不敵賣壓，下跌 2 元，收在 602 元，仍呈現貼息，反觀鴻海延續連日漲勢，今強漲近 3%，續創近 11 年來新高，大立光同樣漲逾 2%，帶動大盤走高，其他權值股，包含聯詠、南亞科、日月光投控等，漲幅均超過 3%。

泛鴻海集團也在鴻海強勢表態下，吸引買盤進駐，加上電動車商機持續發酵，其下天鈺再度亮燈攻上漲停價位，東捷、新普、中陽光、鴻準、群創漲幅均有 2%。

另一方面，受惠宅經濟爆發，品牌雙 A 去年繳出三率三升成績單，也看好今年筆電需求仍強，華碩早盤即攻上漲停價位，創下逾五年新高，宏碁漲幅也接近 3%，連帶筆電代工廠同步受惠，廣達、緯創、和碩漲幅均超過 2%，仁寶、英業達也在盤上表現。

散裝航運族群同樣強勢，市場傳出國際大型穀物商提前搶船，讓小型船舶供不應求，租金價格一路飆漲，四維航亮燈攻漲停，正德、新興、台航、慧洋 - KY、中航等也可望受惠，漲幅均超過 2%。

從類股分析，資金再度流向電子族群，今盤面上造紙、建材營造、貿易、鋼鐵、金融保險族群則相對弱勢，台股短線多頭趨勢雖未改變，但類股輪動快速，部分創高個股恐出現獲利了解賣壓，投資人可把握修正時機，布局具成長趨勢個股。

另一方面，美國聯準會宣布 2023 年前將維持基準利率不變，台灣央行今也將召開理監事會議，市場預期台灣基準利率將「連四凍」，重貼現率仍落在 1.125% 的歷史低點，此外，台灣是否遭美國列為匯率操縱國、打炒房策略、公債殖利率等議題，也都是外界關注焦點。