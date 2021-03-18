【日盛投顧】指數高檔震盪

◆盤勢分析

1. 台股目前在 5 日線 (16,264 點) 之上，指數早盤開高走揚，但盤中賣壓湧現，尾盤漲幅收斂，終場指數上漲 72.02 點，漲幅 0.44%，收在 16,287.84 點，成交金額為 3,278.89 億元。三大法人合計買超 143.91 億元：外資買超 108.05 億元、投信賣超 0.87 億元、自營商買超 36.73 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：相較前一交易日略增，後勢仍需漲時帶量，方對盤勢有利。

(2)、均線：守於 5 日均線之上，支撐為前波低點 (15,636 點) 附近，壓力為前波高點 (16,579 點) 附近。

(3)、技術指標：KD 呈黃金交叉，但已進入超買區，短線呈震盪格局。

3. 櫃買指數創新高，沿 5 日均線上漲，漲幅 0.75%，收在 200.89 點，相對加權指數強勢。下方支撐為 10 日線的 195 點附近，壓力為 206 點附近，KD 已位於超買區，留意短線漲多回檔的可能。

4. 台股選股方向可留意半導體、運輸、生技、綠能、水泥等族群。

運輸、鋰電池、面板、太陽能等強勢

1. 運輸：運價維持高檔，散裝如 5608 四維航盤中上攻鎖漲停，其他如散裝 2617 台航、2637 慧洋 - KY、2605 新興、出口相關 2636 台驊投控、貨櫃船隊 2603 長榮等皆有 3% 以上漲幅。

2. 鋰電池：電池模組廠 3211 順達於 2020 年獲利創下八年新高紀錄，配息 6.5 元，創歷史新高，連續兩年配息逾半個股本，盈餘發放比率達 92%，週四漲幅達 4.94%。由於 2020 年大尺寸電池模組廠普遍繳出亮麗成績單，相關個股如 6121 新普、3323 加百裕等週四股價亦強勢。

3. 面板：由於偏光片、驅動 IC、玻璃等缺料，影響面板產量供給吃緊，加上國際品牌廠庫存水位偏低，帶動面板報價上漲。相關個股如面板廠 2409 友達、3481 群創、偏光板廠 8215 明基材、4960 誠美材等。

4. 太陽能：SEMI 國際半導體產業協會於 3/17 招開記者會，指出企業使用綠電將成全球趨勢，後市長線展望看好，帶動太陽能概念股如 3576 聯合再生、3686 達能、2406 國碩、3691 碩禾、4934 太極等週四股價表現佳。

5. 觀盤重點：國際股市波動大，影響台股近期盤面呈震盪格局，目前指數雖站回 5 日均線之上，但由於多空拉鋸留上引線，建議投資時勿過度追高，我們認為短線上須留意後續量價能否同步向上走揚，較有利指數守穩 5 日均線且延續反彈走勢，可挑選產業前景佳及營收表現優者操作，選股上可留意半導體、運輸、生技、綠能、水泥等族群。