〈台股盤前〉美Fed利率維持不變四大指數收紅 台股短線可望迎反彈

台股昨 (17) 日在台指期壓低結算、台積電貼息雙重壓力下，終場跌近百點，回測月線支撐，全球則關注美國聯準會 (Fed) 利率決策會議，利率維持不變且不急於提早升息，促使美債殖利率下滑、恐慌指數 VIX 走跌，美股四大指數全面收紅，道瓊再創歷史新高，台股今 (18) 日短線將可望迎反彈。

美股四大指數昨均收紅，道瓊指數上漲 189.42 點或 0.58%，收 33015.37 點；那斯達克指數上漲 53.63 點或 0.4%，收 13525.2 點；標普 500 指數上漲 12 點或 0.3%，收 3974.71 點；費城半導體指數上漲 37.6 點或 1.22%，收 3107.92 點。

盤面焦點方面，品牌雙 A 華碩、宏碁受惠遠距商機發威，去年財報亮眼，均三率三升，每股純益達 35.8 元、2.01 元，展望今年，華碩表示，今年需求仍強勁，首季將是全年谷底，雖然短期零組件吃緊狀況延續，但筆電需求最遠可看到年底，其中，Chromebook、商用教育筆電出貨量可望倍增，顯卡同樣供不應求，不排除上半年再次調漲價格。

散裝航運市場迎來復甦，在國際大型穀物商提前搶船下，整體 4 萬噸以下小型船舶供不應求，價格一路飆漲，租金漲幅高達三倍，BDI 指數更突破 2000 點大關，將有助台船、慧洋 - KY、裕民等營運看旺。

另一方面，三星電子示警，受全球半導體供需嚴重失衡影響，計畫今年下半年將不推出最新款 Note 手機，也凸顯全球晶片短缺危機，而若三星推遲發表旗艦機種，恐衝擊台廠相關供應鏈，包含大立光、GIS-KY 業成、雙鴻、晶技等。