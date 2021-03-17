〈開發金法說〉增持中壽獲利進補 100%收購時程看兩大指標

開發金 (2883-TW) 今 (17) 日舉行線上法說會，今年前 2 月已經展現增持中壽的效益，獲利年增 351%，外界關注開發金何時 100% 完成併購中壽，總經理龐德明表示，將觀察市場情況與價格，目前未決定時程。

開發金去年稅後純益為 125.5 億元，每股純益 0.86 元，儘管有疫情干擾，但獲利僅較前年小幅衰退約 2%，今年更因中壽加持，前 2 月稅後純益已衝高到 49.9 億元，較去年同期增幅高達 351%。

中壽去年稅後純益為 155.5 億元，再創歷史新高、年成長 14%，其中，開發金認列 42.7 億元。而開發金在今年 2 月再次收購增持中國人壽持股，綜合持股比例已提升至 56%，進一步讓開發金獲利大進補。

截至去年底止，中壽淨值達 1797 億元；去年第 4 季發行次順位債新台幣 100 億元增強資本水準，中壽董事長黃淑芬表示，中壽整體最核心的價值是 ALM 資產管理匹配。

此外，黃淑芬表示，中壽今年將側重商品轉型，瞄準分期繳和外幣保單，且除了多元通路策略外，也將重點發展業務員通路，因為業務員是最具備可以銷售長年期保單和外幣保單的通路，兩大策略搭配之下，有助提升 VNB(新契約價值)。

至於外界關注開發金 100% 併購中壽的時程與計畫，龐德明表示，開發金才剛收購完一波中壽股份，後續要再觀察市場情況、價格，「目前還沒做決定」。

其他子公司的部分，凱基證券整體業務表現大舉提升，去年稅後純益 87.1 億元，年成長 44%，再創歷史新高，其中，海外獲利成長 47%，持續貢獻逾兩成獲利。

凱基銀行去年稅後獲利 42.3 億元，年成長 17%；核心利息及手續費收入較去年成長 10%，活期存款增加 44%，高於同業平均 21%，放款規模成長 9%，高於同業平均 6%；逾放比為 0.16%。

中華開發資本為唯一虧損子公司，主要因疫情影響部分投資部位評價表現，拖累去年稅後淨損 11.5 億元。截至去年底，中華開發資本總資產管理規模達 468 億元，其中，去年才新增的生醫貳基金規模達新台幣 31 億元，將善用台灣人才優勢並串接大中華區資源及商機，而展望今年，預計募集三檔新主題式基金，包括：Intelligence Partners、Private Credit 及 Leverage Buyout Fund，可望帶動業務成長。