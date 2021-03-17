集雅社今年營收拚雙位數成長 全年將新增近10家新店點

家電通路商集雅社 (2937-TW) 今 (17) 日指出，國內景氣回溫帶動中高端家電需求，展望全年，共將新開出 6-9 家據點，目標至年底全台店點將突破 60 家，力拚營收續呈雙位數成長。

集雅社 3 月共開出 2 家新據點，分別在台北大葉高島屋新增設櫃，以及高雄義享時尚廣場的新店將於 20 日開幕，4 月還有台北京站時尚廣場小碧潭店開幕，屆時全台百貨、購物中心設櫃店數總計達 55 家。

除了上述新店點，集雅社說明，全年仍有續開 3-6 家百貨、購物中心櫃位的計畫，目標至年底可一舉突破 60 家；而旗艦門市街邊店若有合適標的，也可望再拓展 1 家。

另一方面，集雅社預計全年將開出 3 家商用工程街邊門市，作為販售多元品項的商用工程通路。

集雅社表示，高雄義享時尚廣場位處於北高雄精華區，結合購物廣場、國際酒店、企業商辦、電影院和室內數位娛樂場，是義联集團繼義大世界後，於商務休閒領域的最新力作，看好此新店點將湧入可觀的人潮。

對於家電市場，集雅社認為，近年來標榜 AI 技術的智能家電日益盛行，具有物聯網或智慧家庭的產品選擇越來越多，而 LG、Samsung、Google、Apple 等大廠更是各自推出自家的智慧家庭平台，有利持續帶動智慧換機潮。

集雅社前 2 月合併營收 5.26 億元，年增 29.75%。