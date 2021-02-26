〈華碩結盟振樺電〉取得瑞傳30%股權 共同總經理由許祐嘉、張權德兼任

華碩 (2357-TW) 今 (26) 日公告，完成取得振樺電 (8114-TW)子公司瑞傳 30% 股權，共斥約 15 億元，振樺電也同步公告，為加速策略結盟綜效開展，將由華碩 AIoT 事業群共同總經理許祐嘉、張權德兼任瑞傳共同總經理，原總經理官志凱則轉任營運長。

振樺電表示，為加速與華碩策略結盟綜效開展，將由許祐嘉、張權德兼任共同總經理，協同振樺全球運籌中心，向瑞傳董事會負責，並將深度參與經營管理，協同新任營運長官志凱，整合瑞傳、華碩雙方營運優勢，發揮合作綜效，共同打造工業物聯研製中心 (Embedded Foundry)。

華碩與振樺電在 2 月 4 日共同宣布，將由華碩入股振樺電子公司瑞傳，強化雙方在 AIoT 佈局，計劃從 AIoT 伺服器切入，由華碩研發設計、瑞傳提供代工，預計明年合作綜效將顯著發酵，長期則規劃推動瑞傳重返資本市場。

華碩日前表示，雙方此次合作，華碩是以重要合資夥伴角度進行股權結盟，將先以 15 億元取得瑞傳 30% 股權，並評估在 1 年後，以 100% 瑞傳股權價值 55 億元為基礎，進一步取得 15% 股權深化雙方合作關係，估最多再斥資 23.25 億元，共計取得瑞傳 45% 股權，