品牌雙A筆電出貨暢旺 2月營收年增逾6成

筆電品牌大廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW) 今 (9) 日公告 2 月營收，雖然春節工作天數減少，但筆電需求仍強，加上終端零售通路商庫存水位偏低、遞延訂單出貨，雙 A 筆電出貨暢旺，2 月營收年增幅仍逾 6 成，營收分別達 312.89 億元、203.18 億元，年增 65.68%、80.92%，分別創下近 5 年、近 6 年同期新高。

華碩 2 月品牌營收達 312.89 億元，月減 7.12%、年增 65.68%，為近 5 年同期新高，累計今年前 2 個月營收達 649.75 億元、年增 65.01%。

展望未來，華碩指出，關鍵零組件供應仍緊俏，但筆電供給缺口有比先前近 3 成逐步縮小，顯卡缺貨情況則與去年第 4 季相當，在需求強勁下，可望反應部分零組件成本上漲。對今年整體筆電市場看法樂觀，加上今年有 Chromebook 新案，看好 Chromebook 出貨可望較去年倍增，電競產品則維持 20-30% 年增目標。

華碩明 (10) 日晚間也將舉辦全球新品發表會《For Those Who Dare》，推出新一代電競 5G 手機 ROG Phone 5，市場預期，該款手機將搭載高通 Snapdragon 888 5G 晶片，將掀起新一波換機潮，而華碩也預計 17 日舉辦法說會，預期將公布去年第 4 季營運成果、今年營運展望。

宏碁 2 月營收則達 203.18 億元，月減 13.52%、年增 80.92%，為近 6 年同期新高，累計今年前 2 個月營收達 438.13 億元、年增 76.8%。

宏碁指出，旗下 Chromebook 2 月營收年增 6 倍，達 631.3%，創作者系列產品 2 月營收也年增 2.8 倍，其他電競產品、顯示器、桌上型電腦營收也分別年增 91.3%、56.7%、34.3%。

展望未來，宏碁指出，今年上半年筆電需求持續強勁，預估缺貨潮將延續至今年第 3、4 季都無法紓解，近年多重事業引擎也持續發酵，旗下宏碁資訊 (6811-TW)、智聯服務 (6751-TW)、安碁資訊 (6690-TW)、建碁 (3046-TW)、展碁國際 (6776-TW) 、酷碁、海柏特等動能也可望持續發酵。