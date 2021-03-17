〈台股盤中〉台積電貼息、鴻海強漲 多空交戰力守16300點

美股觀望聯準會利率決策會議結果、寬鬆政策是否延續，呈現漲跌互見，台股今 (17) 日以平盤開出，加上晶圓代工龍頭台積電除息 2.5 元，早盤呈現貼息，壓抑大盤走勢，早盤一度跌破 16300 點大關，反觀鴻海在電動車題材發酵下，開高走高，引領大盤重回平盤上震盪，預估成交量約 2800 億元。

觀察電子權值股表現，台積電今除息 2.5 元，影響加權指數約 21.41 點，早盤雖一度朝填息之路邁進，但隨著賣壓出籠，由紅翻黑，維持盤下震盪，也拖累整體大盤表現，鴻海則在電動車商機效應，MIH 聯盟成員更已超過千家會員，激勵股價強漲近 4%，創下波段新高，股王大立光則維持小漲格局。

盤面上強勢族群，隨著各國逐步解封，航運族群營運可望好轉，台灣也計畫與帛琉啟動「旅遊泡泡」，激勵整體航運股表現先對強勢，華航漲幅接近 3%，建新國際、台驊投控、陽明、長榮航、長榮等均在盤上表現。

IC 設計族群也是盤面人氣指標，中小型 IC 設計股安國、太新攻上漲停價位，普誠、愛普、天鈺、九暘漲幅也有半根停板，譜瑞 - KY、世芯 - KY、力旺也在盤上。

盤面上弱勢指標，金融族群創高後遇壓，指標股國泰金、富邦金跌幅均接近 1%，另外，英瑞 - KY 爆出 4.7 億元資金缺口、淘帝 - KY 仍無法在期限內繳交財報遭打入全額交割，雙雙重挫跌停，而依類股來看，金融、紡織、塑膠、造紙類股表現相對疲弱。

今日盤面關注重點，市場關注，台積電是否順利完成填息外，台指期今盤後也將進行結算，多空交戰持續，也讓大盤呈現平盤上下震盪，法人認為，近期個股輪動快速、資金動能降溫情況下，加上美國聯準會將召開利率決策會議，短線仍將維持狹幅震盪整理，短線可留意低基期且有基本面支撐的個股。