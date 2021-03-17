〈台股盤後〉雙重壓力鴻家軍獨臂難撐 跌近百點回測月線支撐

台股今 (17) 日遭逢雙重壓力，包含台指期壓低結算，以及台積電貼息，雖然鴻海帶領集團成員力抗空頭，但在雙重壓力下，加權指數終場仍跌 97.34 元或 0.6%，收 16312.98 點，跌破 5 日線再度回測月線，成交金額 3112.24 億元。

台積電今日除息，每股配息 2.5 元，不過走勢不給力下跌 1.2%，呈現貼息，聯發科跌逾 1.2%，聯電也小跌作收，均拖累大盤走勢。

其餘大型及高價電子指標股方面，緯穎及矽力 - KY 雙雙跌逾 3%，大同也跌 2%，被動元件雙雄國巨、華新科，筆電板卡相關的華碩、技嘉、宏碁，以及組裝廠廣達、和碩等也同步走跌。

鴻海今日則逆勢上攻收漲 2.4%，泛集團成員正達亮燈漲停，建漢半根漲停，乙盛 - KY、友威科、陽程、廣宇、台通、榮創等都有 3-4% 左右的漲幅，成為今日盤面上最強電子族群。

傳產方面，台塑四寶普遍走跌，台塑化跌 2.4% 最重，紡織製鞋相關族群也陷入修正，豐泰跌逾 2%，遠東新及儒鴻也 1.5% 以上，自行車雙雄美利達跌 2.4%，巨大也有 1.4% 的跌幅。

不過，航運族群去年獲利亮眼以及可望逐步開放的情況下，中菲行直奔漲停，陽明、捷迅漲逾 4%，台驊投控、四維航、長榮等也全面走揚，是今日相對抗跌的個股。