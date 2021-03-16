〈遠傳展望〉與亞太電5G共頻共網 井琪：既合作又競爭

遠傳 (4904-TW) 與亞太電 (3682-TW) 攜手 5G 共頻共網，遠傳總經理井琪今 (16) 日表示，雙方合作已獲得 NCC 核准，後續還需待公平會審查，目前除持續規劃網路傳輸合作，另一方面也是競爭關係，但不怕未來客戶重疊或是出現價格戰。

井琪指出，與亞太電的 5G 合作案已獲得 NCC 許可，後續將準備其他資料送交公平會，依規定，資料送交後最快 2 個月可得知結果，目前雙方團隊仍針對網路合作持續溝中。

遠傳 5G 用戶數已超過 30 萬戶，預計今年第 3 季 5G 用戶滲透率可達 2 成，3 年後滲透率攀升至 5 成，破百萬用戶，5G 用戶以年輕、願意嘗試新服務的用戶居多。

井琪表示，由於目前網路是 4G 與 5G 並行，加上與亞太電的消費客群不同，因此遠傳與亞太電合作，遠傳能提供較優質的網路，協助對方發展 5G，但期盼對方以誠信為原則，不要出現價格廝殺戰。

台灣 5G 頻譜標金刷新高，遠傳每個月頻譜攤提費用超過 1.7 億元，井琪指出，遠傳和亞太的共頻共網合作案，亞太依合約會分攤 9 分之 2 費用，包含 5G 頻譜標金、設備、網路建置優化等支出，均會按比例分攤，遠傳會認列在其他收入項目，並逐年攤提、不會一次認列完成。

遠子公司博弘雲端科技與旭天能源近年營運成長力道強勁，其中，博弘搭上雲端需求強勁，近年營收成長 3 倍，估今年全年營收有望年增 8%；旭天能源則布局太陽能市場，隨著用電大戶條款上路，營運表現同樣不俗。