欣陸投控去年純益改寫次高 擬配發1.4元股利 殖利率5.98%

欣陸投控 (3703-TW) 今 (16) 日公布 2020 年財報及盈餘分配，2020 年稅後純益 15.39 億元，創歷史新高，每股純益 1.87 元，每股擬配發現金股利 1.4 元，發放股利 11.53 億元，改寫歷史新高，以今日收盤價 23.4 元計，股利現金殖利率為 5.98%。

欣陸投控 2020 年全年營收 216.89 億元，毛利率 15.18%，年增 3.12 個百分點，稅後純益 15.39 億元，創歷史新高，年增 14.87 倍，每股純益 1.87 元。

欣陸投控旗下大陸工程 2020 年營收為 140.72 億元，稅後純益為 2.55 億元。2020 年營收貢獻較高之土木和建築專案為「GC01 桃園捷運綠線」、「廣慈博愛園區社宅」及「C214 標南臺南站路段地下化工程」。截至 2020 年底，大陸工程之待建工程存量為 665 億元，主要來自國內土木和建築工程專案，將足以支撐未來幾年的營收目標。

旗下大陸建設 2020 年營收為 58.3 億元，稅後純益為 8.86 億元。2020 年營收主要來自新完工交屋的「丽格」和既有的「琢白」與「宝格」等成屋。指標建案「琢豐」與 2020 年推案預售的「鐫画」、「鐫月」、「鐫豊」以及「和陸寓邸」等案皆在市場奏捷，其中「琢豐」、「鐫画」及「鐫豊」已經完銷。大陸建設 2020 年底尚未交屋的已售房地銷售合約總價為 166.61 億元，預計於 2021 年至 2023 年間交屋後認列營收。

旗下欣達環工 2020 年合併營收為 31.06 億元，稅後純益為 3.59 億元，營收和獲利都創下歷史新高。2020 年除營運中的「淡水污水下水道系統 BOT 案」和「高雄鳳山溪再生水 BTO 案」專案持續穩定挹注營收外，尚有「高雄臨海污水廠暨再生水廠 BTO」進入興建高峰，因而帶動欣達環工營運成長。欣達環工目前共有 7 個水務專案，於 2020 年底的合約餘額約 425 億元，預估將持續推升欣達環工營運。