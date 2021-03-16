〈富邦媒展望〉去年達關鍵經濟規模 發豪語各營業類別拿下市場第一

富邦媒 (8454-TW) 總經理谷元宏今 (16) 日指出，去年繳出不錯的獲利成績單，但疫情僅是推升電商的其中一個因素，實際上富邦媒在去年已達到關鍵經濟規模，透過「雪球越滾越大帶動成長」，谷元宏也喊出，接下來富邦媒要力拚在每個營業項目別都做到市場第一。

富邦媒為擴張服務內容，持續發展電子書、momo 超市、生活繳費等，今年更將導入富邦集團資源擴展 momo 幣生態圈。

谷元宏喊出，富邦媒希望在每個營業項目都做到市場第一的規模，例如電子書雖已發展兩年，且每年以超過 100% 成長，但目前市占仍未達到內部設定目標，還有很大的成長空間。

另一方面，谷元宏說，由於中南部物流投資尚未到位，因此沒有反映應有的消費潛力，會儘快在中部找到適合開發成大型物流中心土地。

此外，富邦媒董事長林啟峰談及股價指出，股價是反映公司未來狀況，以南韓電商龍頭 Coupang(CPNG-US) 為例，Coupang 赴美首次公開發行 (IPO) 大漲，市值一度達到 1090 億美元，但 Coupang 尚處虧損狀態，因此，可說富邦媒的股價算是委屈了。

林啟峰強調，以經營者的角度而言，心中沒有股價，但股價越高對經營者而言是壓力，代表股東願意以高價投資公司，因此要更努力經營來滿足認同的投資人。