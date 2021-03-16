〈富邦媒展望〉2021年四大引擎拉升 全年維持年增近3成水準

國內大型電商業者富邦媒 (8454-TW) 今 (16) 日宣布，今年將以四大動能持續挑戰營運衝上高峰，富邦媒董事長林啟峰指出，景氣持續成長可期，沒有太大意外的話，成長動能可維持去年近 3 成水準，總經理谷元宏表示，過去訂下的「2022 年營收衝 1000 億元」目標越來越真實，幾乎確定可達成。

富邦媒去年營收達 671.98 億元，年增 29.65%，領先同業站穩台灣電商龍頭地位，谷元宏說，完善物流倉儲網絡是串聯起產業供應鏈最強而有力的後盾，去年已達成 30 座倉儲的建置目標，今年預計將新擴建 10 座衛星倉。

同時，富邦媒強化南台灣電商物流網布建，除了年初永康物流中心啟用營運，南區大型物流中心也將在第二季動土、第四季上樑，預計於 2023 年完工加入服務，而自有車隊富昇物流最後一哩路的運能占比將逐步提升至 15%。

另一方面，富邦媒也將藉由集團資源來擴大 momo 幣生態圈布局，如規劃線上虛擬申辦門號 / 網路繳費、遊戲儲值 / 影音服務、銀行帳單繳費、門市電信繳費、連鎖餐飲結帳兌抵和超商消費等，並擴大點數交換結盟合作等。

對於商品面，除線上既有 1.8 萬個品牌、300 多萬件的商品，將持續擴充商品項目如冷凍商品、戶外露營品牌、電子書，同時，代理海外優質品牌和自營商品，在商品面積極做出差異化。

為滿足消費者全方位生活需求，富邦媒將攜手台灣原生自由行訂房平台合作推出訂房服務，生活繳費除既有水費、電信費、停車費、信用卡費、燃料費和 eTag 代收外，將新增線上繳學雜費等服務。

另外，看準網紅經濟，富邦媒今年重新整備電視購物獨特銷售 DNA，直播 2.0 將推出多元豐富的節目類型，以短視頻業務開展全新成長曲線。