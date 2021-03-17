大南方計畫啟動 投資回流置產卡位高雄市中心

正值全球產業鏈進行重整階段，行政院大南方計畫積極啟動中，約 185 公頃產業專用區土地作為橋頭科學園區，包括日月光、國巨、智崴、華宏新技、太普高等多家廠商可望進駐，「南方崛起」已是現在進行式，從中央到地方無不傾全力建設，見證「大南方大發展」。

蔡英文總統力挺「大南方大發展南台灣發展計畫」，尤其以橋頭科學園區發展最受注目，正逢台商大舉回流帶動新一波投資動能，大廠爭相進駐，預估未來將帶動年產值 1800 億元、創造 1.1 萬個就業機會，人流、金流同步到位，加速高雄整體發展，可望複製新竹科學園區成功模式，置產族早已蓄勢待發，準備卡位高雄市正核心。

提及大南方計畫，高雄市長陳其邁以「大鳥慢飛、後發先至」來形容此計畫重要性，橋科園區預計今年底辦理區段徵收計畫公告，屆時將提供廠商進場選地，並辦理設廠規劃作業；營建署進一步指出，待園區公共工程與廠房同步施工完成後，高雄橋科園區將成為未來可期的新興科技產業發展、研發及試驗基地，展現在地影響力及國際競爭力，串連南方科技新廊道。

可以預期的是，隨橋科園區發展，將帶動高科技人才持續移入，首選絕對是在高雄置產，讓本就剛性需求旺盛的高雄房市，再掀一波熱潮；對於置產族來說，成熟舒適的都會生活，居高雄核心、擁雙捷運優勢的住宅最受歡迎，自住享優質生活圈，出租亦可收獲高投報率，以在橋頭科技園區工作的科技新貴為例，入主高雄核心、緊鄰中央公園站的住宅，只要 28 分鐘就可以連接住處與工作所在地，而且是免轉乘直接到站即到家，不用費神開車，上下班時間就是休息時間，加上科技新貴調職機率高，若被調動房屋也可以迅速出租，未來還可享受資產增值，更加吸引科技新貴。

(圖: 興益發提供)

選地眼光精準的興富發集團 - 興益發建設，洞悉市場趨勢，此次選在民生圓環旁推新案「民生 1 號院」，立足民生一路與中山一路口，60 米民生林蔭大道首排小豪宅，加上與世界 5 大最美捷運站 - 中央公園站比鄰而居，雙捷運站、中央公園萬坪綠景加持，區域地段價值性無可取代。

市場分析，民生林蔭大道周邊是高雄傳統豪宅聚落，近年來少有小坪數新案推出，一推出就磁吸市場目光，如已圓滿完銷的「民生臻愛」，地段更優越的「民生 1 號院」，同採 2 至 3 房小坪數規劃，深具競爭力的總價、錯過不在的地標級建築規劃，讓台商置產、自住與投資買盤驚艷不已。

加上「民生 1 號院」大基地開發，一樓加頂樓共 500 坪全齡化公設會館，呼應豪門地段打造 VIP 尊榮頂級禮遇，住戶坐擁空中泳池 SkyClub，住在市中心 60 米林蔭大道旁的家，也能享受五星級的度假生活，種種精彩規劃讓該案甫公開就聚焦全台購屋族目光。

(圖: 興益發提供)

「民生 1 號院」

接待會館地址：高雄市五福三路，中華路口（大立百貨對面）

洽詢電話：07-261-3636

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