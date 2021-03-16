〈台股盤後〉電子中小型股當道 量增小漲站回16300點

隨著美債殖利率周一回檔，美股道瓊、標普兩大指數續刷新高，台股今 (16) 日也維持高檔震盪，多方資金匯集電子中小型股，終場指數收在 16313.16 點，小漲 63.83 點或 0.39%，站穩所有均線上，也站回 16300 點，成交量較昨日放大至 2959 億元。

權值股今日表現不一，台積電多在平盤遊走，鴻海表現最強勢，續漲 1.65%，已連拉四根紅 K 棒，聯發科也受惠轉單效益，漲幅達 1%，企圖挑戰月線大關，金融、傳產則因強漲多日，今日均回檔休息。

盤面焦點仍為 IC 設計族群，隨著台積電正式調漲 8 吋晶圓代工價格，驅動晶片廠可望啟動第二波漲價循環，包括聯詠、敦泰、天鈺、矽創、瑞鼎等，均強漲表態，敦泰更因大多在台積電投片，被外界看好是漲價最大受惠者，今日再度亮燈漲停，已連拉四根漲停板。

其餘如貨櫃雙王長榮、陽明則因資金轉向，雙雙翻黑下挫，跌幅達 1%、4%，先前強漲的被動元件如國巨、凱美也有 1-2% 的跌幅，先進光也重挫 4%，終止連七日漲停。

隨著美國聯準會將在本周四公布利率決策，市場資金呈觀望態勢，靜待聯準會公布最新的經濟預測、利率走向，整體交投略為清淡，法人認為，台股短期仍維持高檔震盪走勢。