【日盛投顧】加權量出創5日高

◆盤勢分析

1. 因美國標普 500 與道瓊再創歷史新高，激勵周二台股早盤開高，市場資金流入中小型類股，11 點過後權值股與金融股轉強，推升加權指數進一步上揚，終場上漲 63.83 點，收在 16,313.16 點。

2.OTC 指數開高橫盤，收盤上漲 0.78%，目前短天均線呈現多頭排列，壓力為前高的 200.39 點，下方支撐為 10 日線的 194.06 點。

3. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股收小紅 K 棒線，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2) 量能：16 日成交量擴增至 2,982.30 億元，後續仍需維持價量同步為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標、MACD 低檔向上。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 2.76 億元；外資 - 11.62 億元、投信 + 5.93 億元、自營商 + 8.45 億元。

結構 IC 設計、矽晶圓、航空百貨、金融表現佳

1.IC 設計：市場傳出面板驅動 IC 第二季再度喊漲，配合 2 月營收表現佳，3545 敦泰、4961 天鈺股價急拉漲停。此外，2388 威盛訴訟和解漲停慶祝；6237 驊訊 2 月營收年增 286.30%，外資、投信同步買超，周三股價緩步走高。

2. 矽晶圓：晶圓片價格趨勢向上，市場預期 6488 環球晶法說將釋出樂觀預期，股價出量走高，帶動 5483 中美晶、6182 合晶股價走高。

3. 航空、百貨：國內外疫苗開打，市場預期疫情有望控制，資金持續移往先前影響最深的 2610 華航、2618 長榮航與貿易百貨的 2906 高林、2929 淘帝 - KY 等表現強勁。

4. 金融：基本面基期低，加上預期全球景氣回溫利率上揚，金融族群重獲投資人青睞 2883 開發金、2886 兆豐金、2892 第一金等，週二創波段的高新。