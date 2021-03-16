新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

基金老司機

沒有符合搜尋條件的資料

無薪假單周增近600人 航空公司、旅行社仍為重災區

無薪假單周增近600人 航空公司、旅行社仍為重災區。(圖：AFP)
無薪假單周增近600人 航空公司、旅行社仍為重災區。(圖：AFP)

勞動部今 (16) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，截至 15 日，共有 403 家、4175 人實施，單周增加近 600 人，旅行社、航空公司營運持續受邊境管制影響，運輸倉儲業無薪假再度衝破千人，達 1373 人，居各產業之冠，包含旅行社的支援服務業同步攀升至 775 人。

根據勞動部統計，本期無薪假累計達 403 家、4175 人，較上周增加 36 家、591 人。以產業別來看，運輸及倉儲業單周激增近 3 成，達 1373 人；製造業無薪假居次，達 889 人，單周微增 65 人，其中仍以資訊電子工業最多 343 人，金屬機電與民生工業也都有超過 200 人實施。

囊括旅行社的支援服務業，本期無薪假人數攀升至第三多，達 775 人，單周增加 98 人；批發及零售業也來到 728 人，單周增 37 人。

儘管全球加速施打疫苗，我國邊境管制也逐步放寬，但觀光旅遊仍無法恢復正常往來，據悉，此波通報實施無薪假廠商，主要有 2 家外籍航空公司，分別通報超過 280 人、70 人，而支援服務業新增廠商多為旅行社。

由於台北市主要以觀光產業為主，業者持續受疫情衝擊，營運難以擺脫困境，台北市無薪假人數上升至 1311 人，單周增加 356 人；其次為桃園市 789 人；高雄市、新北市分別為 607 人、555 人。

延伸閱讀