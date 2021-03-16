台中銀挺公共工程建設 主辦義力營造逾16億元聯貸案

台中銀行 (2812-TW) 今 (16) 日宣布，統籌主辦義力營造為了承攬兩件國家公共工程建設案，所需經費新台幣 16.3135 億元聯貸案，由該行總經理賈德威代表銀行團，與義力營造董事長劉進輝共同簽署聯貸合約。

義力營造為承攬「台中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程」及「第 M16 標國道 1 號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程」，所需經費新台幣 16.3135 億元。

本次聯貸銀行由台中銀行擔任統籌主辦銀行，合作金庫擔任共同主辦銀行，參貸銀行團包含：土地銀行、彰化銀行、農業金庫、高雄銀行及遠東銀行等，聯貸額度目標為 16.3135 億元，但參貸銀行踴躍支持，擬承作額度逾 1.58 倍，達 25.9 億元，主因各金融機構肯定義力營造在公共工程的專業，認同其深耕台灣守護大地資源的經營理念。

有關「台中市烏日前竹地區區段徵收工程第二標及第四標合併工程」，是因台中市烏日前竹地區長久以來土地無法整體規劃妥善利用，長期發展嚴重受限，經公告實施的擴大及變更烏日都市計畫案，將本區列為優先發展區，並採以區段徵收方式辦理開發。本聯貸案為 4 年期，待工程完成後，將可使台中市烏日前竹地區徵收土地整體規劃妥善利用。

而「第 M16 標國道 1 號中沙大橋耐洪與耐震能力提升改善工程暨西螺交流道穿越橋改建工程」部分，聯貸為期 4 年 6 個月，此工程案是因國道 1 號中沙大橋跨越濁水溪，迄今已使用超過 40 年，河道長年受砂石沖刷，造成中沙大橋橋基嚴重裸露，須投入龐大經費辦理保護工及潛堰維修工作。

另外，國道 1 號西螺交流道 230k+469 穿越橋，是中山高速公路員林大林段拓建工程尚未辦理拓寬的橋梁，因無設置路肩，影響通行且易肇事故，同時高速公路交通量逐年上升，因此須配合拓寬規劃以進行穿越橋改建，待未來工程完成後可望減少車行事故，及提升整體路網效能。

台中銀行近年所主辦的聯合授信案，主要聚焦在危老重建、公共工程、工業區土地開發及自辦市地重劃等。