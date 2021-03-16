盤前財經大事搶先讀2021年03月16日

今日操盤前瞻

台灣無薪假統計

美國 2 月零售銷售

法說會：可成、南茂、環球晶、聯詠、台新金等

Fed 料發布數十年來最強勁 GDP 預期 但維持政策立場不變

聯準會 (Fed) 即將於台北時間周四 (18 日) 公布 3 月利率決議，市場預期，在疫苗接種加速和 1.9 兆美元刺激法案支持下，Fed 將公布數十年以來最快的經濟增長預期，但政策立場仍將維持不變。閱讀全文...

美國航空業迎春燕 聯合航空看好 3 月停止燒錢 優於先前預期

隨著新冠疫情趨緩，美國航空業紛紛表達對產業復甦的樂觀預期。美國聯合航空 (United Airlines) 周一 (15 日) 表示，預計公司燒錢情況將在 3 月結束，優於該公司先前預期。閱讀全文...

嘉裕國防標案大單挹注 今年本業將開始獲利 終止 8 年虧損

裕隆集團旗下紡織廠嘉裕 (1417-TW) 拿下國防部海、空服裝標案大單，副董事長陳伯鏞表示，今年是充滿希望的一年，內部持續推動轉型及優化；據悉，嘉裕的轉型效益將逐步顯現，經營高層透露，今年本業將擺脫過去連 8 年虧損，開始賺錢，全年「有信心轉虧為盈」。閱讀全文...

鴻海增資印度子公司 6.2 億元 為生產亞馬遜電視棒鋪路

鴻海 (2317-TW) 昨 (15) 日公告，旗下鴻佰增資印度子公司 Foxconn Technology (India) Private Limited，總金額 16 億印度盧比、約當新台幣 6.2 億元，主要是為了在當地生產亞馬遜 Fire TV Stick 的新訂單。閱讀全文...

祥碩去年獲利年增 203% 每股賺 44.16 元創高 擬配 24 元現金股利

高速傳輸晶片廠祥碩 (5269-TW) 昨 (15) 日公布去年財報，第四季稅後純益 7.33 億元，季減 16.61%，年增 204%，每股稅後純益 10.96 元，全年稅後純益 29.28 億元，年增 203%，每股稅後純益 44.16 元；受惠超微市占率大幅增加，加上自有品牌在中國拓展效益浮現，祥碩去年大賺四股本，創下歷史新高。閱讀全文...

中興電氫能佈局報捷 已拿下全球八大電信客戶訂單 南非政府力邀設廠

中興電 (1513-TW) 歷經十年鑄一劍，跨足氫能產業布局效益開始顯現，迎來商機爆發期，目前全球十大電信業者中，已有 8 家是中興電燃料電池客戶，南非政府甚至提供補助、力邀中興電前往設廠。閱讀全文...