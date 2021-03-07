〈女力崛起理財〉大齡單身女子人數創新高 靠55理財法養退休金

大齡單身女子人數創新高，且女性餘命較長，退休後至少要備妥 15 年的現金流，國際婦女節前夕，國泰世華銀行特別提出「55 理財法」，建議 55 歲以上單身女性族群，結合理財、信託雙管齊下，建立股債各半的投資配置，預先為退休生活做好財務規劃。

據內政部統計，2020 年 55 歲以上的單身人口數已超過 252 萬人，其中逾 168 萬人為女性，且 55 歲以上女性每 5 位就有 2 位單身，寫下新高紀錄。國泰世華銀行副總經理張經理表示，檢視 2020 年客戶投資行為數據也可發現，55 到 70 歲以上女性客戶進行「定期定額」投資的人數，相較前一年成長逾三成，顯見這一階段的女性客戶對理財重視程度的提升。

股債各半進可攻退可守 長期穩定累積養老金

聯合國宣布將 2021 年「國際婦女節」主軸訂為「女性領導力」，現今社會女力崛起，據國泰世華銀行統計，女性客戶的資產規模並不亞於男性，55-70 歲以上的女性客戶，資產規模更高出 20-54 歲女性客戶約 1.5 倍。其中，超過五成以上的理財行為是「穩健型」與「保守型」，顯示 55-70 歲以上女性客戶相當重視長期的風險管理。

55 歲是重新定位人生下半場的重要時刻，單身世代做好財務規劃尤為重要，才能長遠享受一個人的自在生活，尤其近年來國人平均餘命已突破 80 歲，代表退休後至少需要準備 15 年的現金流。

針對 55 歲以上、偏好穩健理財的單身世代，國泰世華銀行建議，可採取股債各半的 55 比投資組合，避免資金過度集中於股票或任一單項風險性資產，可搭配提供固定配息的債券型基金、特別股基金及平衡型基金等固定收益類商品，透過多元化資產配置，有助於未來市場波動時減緩衝擊，在風險與報酬間取得平衡，長期且穩定地累積養老資金。

守住財富 善用信託循序達成投資目標

若 55 歲時已經累積到足夠的資產，則需要慎重思考「一個人的財產安全」，此時善用信託機制就是個一舉兩得的好方法，且在金管會推動「信託 2.0」的效應下，安養信託的諮詢熱度也增加不少。

國泰世華銀行實務案例中，10 年前就曾協助任職於北部某科技公司的高階主管，將買賣房屋所得的 500 萬設立安養信託，並約定以定期定額方式投資平衡型基金，為自己預備個人老後的養老金。今年屆齡退休後，客戶信託帳戶內的金額已經累積至 1000 萬，未來一旦需要用錢，都將由銀行依照客戶「自主決定」的條件直接撥付，例如醫療費、定期給付養護中心費用等。

國泰世華銀行特別強調，其實無論單身與否，妥善理財並善用信託機制圈住財富，才能確保年輕時的血汗錢真正用在自己身上，如此一來，即便沒有伴侶或子女陪伴，也能把自己照顧好，優雅獨立享受慢老，活出自在退休生活。

