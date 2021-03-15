耀登攜手Keysigh 引進O-RAN全測項設備

網通廠耀登 (3138-TW) 今 (15) 日宣布，將和美國設備大廠是德科技 (Keysight) 合作，預計 3 月下旬引進台灣首批 O-RAN 全測項設備，將會是全台首家能同時提供一致性測試 (Conformance Test)、互通性測試(Interoperability Test)、以及端對端測試(End-to-End Test) 的公司。

耀登認為，全球吹起的 O-RAN 風潮確是台灣的一大機會，Ｏ-RAN 產業將加速台灣通訊產業鏈走出純代工以外的新市場，台灣具備完整的上下游零組件與通訊模組技術優勢，但每家公司的相容性必須經得起考驗才能打國際盃。

因此，耀登提供開放式的 CU、DU、RU 甚至 gNB 分開與整合測試以及整機測試，打破過去各家的產業模式，而耀登此次設備包含 O-DU Emulator、4G/5G Core Emulator、O-RU Emulator、UE Emulator、Test UE，能提 O-RAN 全項目測試。

耀登強調，公司也是Ｏ-RAN 聯盟，以及「台灣 5G 產業發展聯盟 - 中華電信領航隊」的成員之一，透過設備可協助串連國內 O-RAN 產業，形成緊密連結的價值鏈，並提供一致的測試環境。