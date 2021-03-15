瑞軒業外挹注 去年EPS 0.68元創近四年新高

瑞軒 (2489-TW) 今 (15) 日公告去年財報，在租金、利息、投資北美智慧電視品牌 VIZIO 評價收入等業外挹注下，雖然本業仍小幅虧損，但全年純益 5.53 億元、年增 116 倍，每股純益達 0.68 元，寫近四年新高。

展望今年，瑞軒越南二期廠房本季底將進行試量產，預期將進一步提升規模經濟，帶動本業營運改善。

瑞軒去年第 4 季營收 51.65 億元，季增 12.63%、年增 22.96%，毛利率 7.34%，季減 0.48 個百分點、年減 6.64 個百分點，營益率 -3.45%，較上季、前年同期擴大，稅後純益 4.52 億元，季增 87.24%、並由前年轉盈，每股純益 0.55 元，為近 19 季單季新高。

瑞軒去年營收 167.47 億元、年增 10%，毛利率 7.99%、年減 5.84 個百分點，營益率 - 3.33%，較去年虧損擴大，但在業外挹注下，全年維持獲利，稅後純益達 5.53 億元、年增 116 倍，每股純益 0.68 元。

瑞軒去年電視及電競顯視器、滑鼠、網路攝影機等周邊產品，受惠宅經濟需求，出貨量皆優於預期，但面板價格強漲稀釋部分獲利，加上費用率仍高，導致本業仍小幅虧損，但業外租金、利息收入則相對穩定，去年也有匯兌利益約 1.3 億元，另外投資 VIZIO 認列約 7.4 億元評價利益，讓全年維持連三年獲利。

展望今年，瑞軒認為，遠距商機持續延續，依目前客戶訂單需求、計畫，今年電視、顯示器出貨可望進一步成長，其中，越南二廠鎖定電視、滑鼠等產品，預計本季底開始放量投產，電競顯示器也可望在品牌廠擴大導入下，今年出貨將有雙位數成長空間。