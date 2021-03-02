VIZIO二度申請IPO擴大營運規模 瑞軒可望受惠

北美智慧電視品牌 VIZIO 再度申請首度公開發行股票 (IPO)，由於 VIZIO 去年營運交出亮眼成績單，IPO 後將可擴大規模，營運可望再成長，瑞軒 (2489-TW) 作為 VIZIO 的代工廠之一，同時轉投資持股，將可直接受惠。

受惠疫情帶動，VIZIO 2020 年智慧電視銷量達 710 萬台，年增 20%，VIZIO 股東包含鴻海 (2317-TW)、群創 (3481-TW) 與瑞軒，瑞軒在 2005 年轉投資 VIZIO，並為其代工電視產品，也協助 VIZIO 陸續打入美國 Costco、Sam’s Club 通路，一舉躍升成北美前五大電視品牌之一。

2015 年中國樂視原預計併購 VIZIO，後來樂視爆發財務危機因此併購案告終，鴻海、群創分別在 2016 年分別投資入股 VIZIO；瑞軒則持有 8.5% 股權。

VIZIO 擬二度申請 IPO，瑞軒表示，VIZIO 目前處於 IPO 募資定價的緘默期，無法評論相關事宜，不過市場看好，VIZIO 持續募資擴大營運規模，瑞軒將受惠。

營運方面，瑞軒今年電視、顯示器、滑鼠及電腦周邊產品訂單需求強勁，但受近期面板價格上漲、零組件供給吃緊，部分訂單將遞延至下季出貨。

越南廠方面，瑞軒指出，目前一期已滿載，二期工程第 2 季初開始投產，初期產品以電視、滑鼠等電腦週邊產品為主，二期產能全部開出後，今年電視整機出貨量達 500-600 萬台。