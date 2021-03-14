亞弘電攻後疫情數位醫療市場 估營收占比可逾10%

亞弘電 (6201-TW) 在音訊產品市占提高後，進一步發起攻勢，搶攻後疫情時代「遠距」、「零接觸」等，透過科技輔助醫療的數位化需求，估醫療保健相關產品營收將成長，營收比重至少可逾 10%。

亞弘電音訊電子產品占 60% 比重，去年營收顯著成長，醫療及保健相關產品上的開發也正展現成長的動能，產品通過 ISO 9001、ISO 13458、FDA、CE、MDSAP、台灣 GMP 優良製造規範品質系統認證，在今年整體產能提升下，加以新產品上半年在美國、歐洲市場都獲認證，亞弘電內部看好此醫療、保健產品的高度市場成長爆發力。

亞弘電高層主管指出，新冠肺炎疫情使得過去多以「面診」為主的醫療照護行為，興起「線上」、「非接觸」、「零接觸」、「遠距」的需求，透過科技輔助醫療數位化。此外，去年 9 月美國 FDA 成立數位健康中心 (Center of Digital Health Excellence) 專注推動推進數位健康科技發展，負責管理 -- 穿戴式醫療器材、行動健康裝置、純軟體醫療器材 (Software as a Medical Device, SaMD) 及用於先進醫療相關科技如遠距醫療與人工智慧。

亞弘電表示，這些遠距醫療與人工智慧的發展，恰好與公司發展同步呼應，亞弘電主管表示，專注的遠距醫療照護、穿戴式醫療器材、可與智慧手機 APP 互動並連網功能的智慧醫療器材，正式受到歐美客戶認可，走出不同於傳統醫療器材的發展道路。而目前亞弘電也已有包括血壓計、體脂計、心電圖機等開發、生產實績，也在進一步對產品升級中。

由於 2021 年 5 月在歐盟將實施全新 MDR 醫療器材法規，這是歐盟 25 年來最大最嚴格的法規升級，亞弘電主管指出，亞弘電預計在今年第四季啟動歐盟 MDR 認證，目標是成為台灣首批能在歐盟地區自由銷售的廠商，也是家用智慧醫療器材市場首選代工夥伴。

亞弘電去年業績獲電子音訊產品市占攀升挹注，且高階產品出貨增加，加上疫情推升醫療保健產品出貨成長，全年營收 35.12 億元創 6 年來新高，亞弘電除在台南廠持續擴廠，投資 375 萬美元的菲律賓新廠也將投產，有助亞弘電掌握持續湧入的訂單。事實上，疫情推升宅經濟發酵，推升音訊直播市場及線上音樂創作交流，是亞弘電在電子音訊產品營運上升的有利利基。

亞弘電 2020 財報稅後純益 2.99 億元，創 4 年來新高，年增 24.68%，每股純益 3.35 元；先前董事會決議，去年盈餘每股擬 3 元現金，將提 6 月 10 日股東會決議。

亞弘電去年電子音訊產品占營收比重逾 60%，小家電及家庭醫療保健產品約 40%，2021 年上半年對於電子音訊產品的接單仍強勁，現有產能仍無法滿足客戶需求，訂單已接到第 3 季，同時，上游塑化原物料報價上揚、貨櫃海運價格走高及新台幣升值因素下，亞弘電擬針對新訂單，擬再與客戶協商調高產品報價。