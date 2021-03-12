誠美材去年Q4本業轉盈 全年虧損收斂、每股虧0.13元

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (12) 日公布財報，去年虧損 8555.5 萬元，每股虧 0.13 元，虧損幅度較前年大幅收斂，也反應去年面板營運轉佳、客戶需求回溫，依此推算，誠美材去年第 4 季單季本業轉盈，加上業外恆美光電 (原昆山奇美) 挹注，稅後純益達 1.24 億元，每股約賺 0.19 元，為近 22 季新高。

誠美材去年第 4 季營收 27.61 億元，季增 15.57%、年減 25.7%；毛利率 6.33%，季增 1.9 個百分點、年增 2.9 個百分點，營利率 0.13%，由前一季、前年同期轉正，稅後純益達 1.24 億元，季增 36.1 倍、也由前年同期轉正，每股約賺 0.19 元。

誠美材累計去年營收 94.56 億元，年減 36.5%，主因是退出恆美光電經營權，改依比例認列獲利，毛利率 3.25%、年減 0.57 個百分點，營利率 -2.85%，虧損較前年縮小，累計稅後虧損 8555.5 萬元，虧損較去年大幅收斂，每股虧損 0.13 元。

展望今年，誠美材目前產能維持滿載狀態，訂單能見度直達上半年，隨著電視、IT 等面板需求強勁，第 2 季偏光板供給仍將維持吃緊狀態，今年也將持續去瓶頸，將台灣四條產線產能從 250 萬平方米提升至 400 萬平方米。

業外方面，誠美材雖退出恆美光電經營權，但仍為其單一最大股東，持股約 38.4%，隨著恆美光電首條 1.5 米產線滿載、2.5 米幅寬產線逐步開出，誠美材可望依比利認列獲利，今年業內外皆美，營運可望甩開過去幾年虧損陰霾。