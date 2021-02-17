誠美材元月本業大賺 Q1獲利挑戰逾五年高點 Q2更有看頭

偏光板廠誠美材 (4960-TW) 受惠面板需求強勁，近期被客戶追著跑，伴隨報價調升效益發酵，元月本業獲利叩關 1 億元，本季獲利挑戰 2015 年第 3 季以來、逾五年新高，伴隨產品報價持續揚升、工作天數增加，第 2 季獲利更有看頭。

此外，誠美材業外轉投資恆美光電 (原昆山奇美) 產能也逐步開出，誠美材也將依持股比例認列獲利，今年業內外皆美，營運將甩開近年虧損陰霾。

誠美材強調，近期接單暢旺，訂單直達上半年無虞，隨著電視、IT 等面板需求強勁，預期第 2 季偏光板供給仍將維持吃緊狀態，產能滿載，今年也將持續去瓶頸，將台灣四條產線產能從 250 萬平方米提升至 400 萬平方米。

據了解，由於面板出貨暢旺，對偏光片需求同步增加，誠美材近期被客戶追著跑，因應市場機制，本季調漲偏光板報價約 5% 至 10%，第 2 季報價持續看增。隨著生產線高稼動率與漲價效益助攻，元月內部自結獲利直逼 1 億元，遠比過去五年單季獲利還高，2、3 月也可延續獲利，帶動本季獲利挑戰 2015 年第 3 季以來最佳成績，第 2 季在報價持續看漲、工作天數增加下，獲利將更有看頭。

偏光板上游主要材料補償膜由日本富士、Konica、Zeon 等大廠提供，上周日本強震事件，市場擔憂，此舉恐讓補償膜供給吃緊狀況更為加劇，對此誠美材表示，第一時間已與供應商聯繫，確認影響有限，供應仍維持正常，但補償膜材料仍處在供不應求的狀態。

誠美材目前仍以面板大廠群創 (3481-TW) 為主要客戶，占比約 40-45%，中國、日本及韓國客戶則各占 30-35%、20-30%，產品組合方面，電視比重仍近 5 成，今年希望進一步降至 45%，IT、中小尺寸占比則分別升至約 40%、20%。