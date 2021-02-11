〈Q4財報搶先看〉偏光板廠營運維持高檔 誠美材本業可望轉虧為盈

顯示器產業景氣回溫，面板大廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 一如外界預期，去年營運逆轉勝，繳出全年獲利成績單，連帶上游偏光板廠明基材 (8215-TW)、誠美材 (4960-TW)、力特 (3051-TW) 也受惠，其中，誠美材本業單季可望虧轉盈，加上業外恆美光電 (原昆山奇美) 挹注下，將連兩季獲利。

去年下半年面板受惠遠距商機、宅經濟熱潮興起，需求大爆發，除電視需求強勁，筆電、平板等 IT 面板需求也大增，帶動偏光板供不應求，加上近年全球偏光板產能並未有大幅擴充，整體偏光板供給自去年下半年至今仍維持吃緊狀態。

觀察各偏光板廠產能利用率，明基材去年全年均維持產線滿載水準，也透過產線去瓶頸，提升 5-10% 產能，誠美材則因銀行債協，上半年產能僅約 5 成，第 3 季起產能利用率才逐步拉升至第 4 季滿載，力特產能利用率則維持 7-8 成。

法人預期，明基材去年維持穩定獲利，全年稅後純益可望達逾 3 億元，年增近 2 成，獲利表現亮眼；誠美材營運則逐步好轉，去年第 3 季在業外挹注下單季小賺 300 萬元，隨著偏光板產業回溫、恆美光電產能開出下，去年第 4 季業內外都可望獲利，營運將大幅跳升，不過受上半年虧損拖累，預期全年仍將小虧。

力特本業電視、顯示器等偏光板營運穩健，但過去幾年苦於南科廠龐大債務壓力，營運相對辛苦，但去年力特宣布以新台幣 36.5 億元將南科廠賣給晶圓代工廠台積電 (2330-TW)，甩開營運包袱，處分利益 6.5 億元也將在去年第 4 季認列，貢獻每股純益約 1.9 元，全年將擺脫連 4 年虧損。

展望本季，偏光板營運可望續旺，在面板廠積極催貨下，明基材、誠美材、力特產能利用率均維持高檔，春節期間也將加班生產，滿足客戶需求，加上首季偏光板價格因反應貨運、匯率，平均調漲 5-10%，偏光片廠可望受惠，營運維持旺季水準。